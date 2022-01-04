La autoridad fiscal tiene disponibles una serie de simuladores y visores actualizados conforme a las reformas fiscales para 2022.

La autoridad fiscal tiene disponibles una serie de simuladores y visores actualizados conforme a las reformas fiscales para 2022.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene a disposición de los contribuyentes distintos simuladores de declaraciones y visores de información. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, actualmente los contribuyentes pueden consultar una serie de simuladores y visores que se encuentran actualizados, conforme a las reformas fiscales para 2022. En el artículo se enlistan las herramientas disponibles, entre las que se encuentran las siguientes, para las personas físicas:

Simuladores para personas físicas

Simulador de la declaración de entero de retenciones de IVA: Simula la presentación de la declaración de entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se utilizará por el ejercicio 2022. Simulador de la declaración de entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios: Simula la presentación de las declaraciones de entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios durante 2022, con la información prellenada de los comprobantes de nómina emitidos.

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas físicas

Simulador de declaraciones de pagos mensuales y definitivos: Simula la presentación de las declaraciones provisionales de ISR y definitivas de IVA de las personas físicas del RESICO. Simulador de la declaración de entero de retenciones de IVA: Simula la presentación de la declaración de entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se utilizará por el ejercicio 2022, por personas físicas del RESICO. Simulador de las declaraciones de entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios: Simula la presentación de las declaraciones de entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios durante 2022, con la información prellenada de los comprobantes de nómina emitidos, para contribuyentes personas físicas del RESICO. Simulador del visor de facturas emitidas y recibidas: Simulador para consultar el importe total acumulado de las facturas emitidas y recibidas por mes, el cual sirve para prellenar las declaraciones de ISR e IVA, de personas físicas que tributan en el RESICO.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16832

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