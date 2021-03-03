El IEPS tuvo la disminución más drástica al bajar 21.2% respecto a enero del año pasado, de acuerdo con datos de Hacienda. Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los...

El IEPS tuvo la disminución más drástica al bajar 21.2% respecto a enero del año pasado, de acuerdo con datos de Hacienda. Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los ingresos presupuestarios para enero de 2021. En el primer mes del año, los ingresos fueron de 492 mil millones de pesos; esto representa una caída de 12% anual. Además, y lo que es más importante, es la peor caída para enero desde 1993. Los ingresos totales se quedaron cortos del objetivo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) por casi 15 mil millones de pesos, donde se esperaba obtener 507 mil millones de pesos para enero. Sin embargo, frente a este escenario, Hacienda dijo que se inició el año con fortaleza en las finanzas públicas. https://twitter.com/Hacienda\_Mexico/status/1366856799895306244

Estos son los resultados más importantes que compartió Hacienda:

Ingresos petroleros alcanzaron 48 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 16%.

Los ingresos tributarios fueron de 355 mil millones de pesos. Esto es una caída de 5.8%; además, es la caída más grande de recaudación desde 2012.

El ISR tuvo una caída de 2.6%.

El IVA tuvo una caída de 1.4%.

La caída más importante fue la de IEPS, que bajó 21.2%.

El impuesto a importaciones cayó 11.1%.

Los ingresos no tributario como aprovechamientos y derechos cayeron 54.2%.

Aunque los datos comparados contra 2020 demuestran caídas, los ingresos tributarios superaron lo programado por casi 6 mil millones de pesos. Por esto, Hacienda dijo que se empezó el año con el pie derecho. Pero no hay que olvidar que los ingresos totales tuvieron la peor caída en más de una década.

Con información de El Financiero y Reforma https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-presupuestarios-registran-la-peor-cuesta-de-enero-desde-1993 https://www.reforma.com/caen-5-8-ingresos-tributarios-en-enero/ar2135727

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