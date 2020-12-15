¿Quieres deducir los salarios que paga tu empresa a tus trabajadores? Estos son los lineamientos a cumplir. Para que las personas morales calculen su resultado fiscal, que es sobre el que se aplica...

¿Quieres deducir los salarios que paga tu empresa a tus trabajadores? Estos son los lineamientos a cumplir. Para que las personas morales calculen su resultado fiscal, que es sobre el que se aplica la tasa del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR), entre otras cosas, deben restar a los ingresos acumulables las deducciones. Para poder aplicar las deducciones, los contribuyentes deben cumplir con requisitos generales y específicos, dependiendo de lo que se quiera deducir.

Requisitos para que las personas morales puedan deducir salarios

Para conocer los requisitos para que las personas morales puedan deducir salarios, Fiscalia publicó un texto con los lineamientos a cumplir. Aquí exponemos parte de la información:

Instrumentos de pago de los gastos en general

El texto indica que las deducciones para personas morales deben estar amparadas con comprobantes fiscales, y los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos deberán efectuarse mediante:

Transferencia electrónica de fondos desde cuentas a nombre del contribuyente

Cheque nominativo del contribuyente

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta de servicios

Monederos electrónicos que autorice el SAT

Estos instrumentos de pago deberán utilizarse en todos los casos, excepto cuando los pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado, en los que los pagos también pueden ser en efectivo.

Emisión de comprobantes fiscales

Los pagos por salarios y asimilados se podrán deducir siempre que:

Las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general, por la prestación de un servicio personal independiente: Consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación (CFF)

Se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III, y V de la Ley, cuyos textos enseguida se citan: Efectuar las retenciones obligatorias Calcular el impuesto anual de los trabajadores Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban los pagos Inscribir a las personas en el RFC, u obtener de ellas su clave de registro. Se cumpla con las disposiciones que regulen el subsidio para el empleo Se cumpla con la obligación de inscribir a los trabajadores en el IMSS, cuando estén obligados a ello.



Condiciones específicas en materia de salarios

De acuerdo a la información publicada por Fiscalia, estas son las condiciones que la norma específica establece para que los pagos por sueldos sean deducibles. Cumpliendo con ellas, se tendrá derecho a deducir las remuneraciones por salarios. De haber otras condiciones generales para efectos de deducibilidad por pagos de otros gastos, no serían aplicables a salarios, puesto que para estos ya hay una norma específica que debe de atenderse.

Con información de Fiscalia

https://www.fiscalia.com/publicaciones/14908

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.