El IMCP reportó una mayor inversión de tiempo para llevar a cabo la captura y revisión del correcto llenado de la declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó distintos cambios en el formato para la declaración anual de personas morales del ejercicio fiscal 2022. Uno de los cambios más relevantes fue que a los dos estados financieros que se presentaban se agregaron otros dos. Pero parece que los cambios, en lugar de facilitar, complicaron la presentación de la declaración anual de personas morales. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en 2023 se reportó una mayor inversión de tiempo para llevar a cabo la captura y revisión del correcto llenado de la declaración. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, indicó que el nivel de detalle de la información requerida y el tipo de interfase con el usuario, está ocasionando que los contribuyentes requieran en promedio de 3 a 5 horas de inversión de tiempo para llenar el formato; cuando en el aplicativo anterior se destinaba aproximadamente 1 hora. Lo anterior implica que los contribuyentes y los contadores tuvieron que invertir más del triple de tiempo en la declaración que se presentó en 2023, con respecto a la que se presentó en 2022.

Problemas con la declaración anual

En la primera semana de marzo, en nuestra página de Facebook de El Contribuyente preguntamos a nuestros lectores si tuvieron alguna dificultad con la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar la declaración anual de personas morales. Estos fueron los principales problemas que nos reportaron los contribuyentes:

1.- Deducciones autorizadas que no encuadran

2.- Información presentada con anterioridad no aparece

3.- La plataforma se queda pasmada o congelada

4.- La plataforma no guarda la información

5.- Borra todo la información llenada

Por estas razones, as cámaras empresariales y asociaciones de profesionistas solicitaron al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales 2022. Señalan que las fallas presentadas en la plataforma de la autoridad, así como los cambios realizados a la interfaz que la hacen más compleja, han dificultado el cumplimiento de esta obligación.