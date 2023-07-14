El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con historiales crediticios. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma ...

El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con historiales crediticios. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidos y así tienen más probabilidades de obtener nuevos créditos o financiamientos. Entre los otorgantes de crédito que aportan información al Buró de Crédito se encuentran: instituciones bancarias, emisores de tarjetas de servicio, arrendadoras, empresas de financiamiento automotriz, hipotecario y de bienes en general, tiendas departamentales y empresas comerciales.

¿Cuánto tarda el Buró de Crédito en borrar un adeudo?

La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos, de acuerdo con el monto del adeudo que se mantenga. De acuerdo con información publicada en el portal de Buró de Crédito, los créditos se eliminan dependiendo de los adeudos de los créditos:

Menos de 25 UDIS, que equivalen aproximadamente a 195 pesos, más o menos se eliminan después de un año.

Entre 25 y 500 UDIS, más o menos 3,890 pesos, se eliminan después de dos años.

De 500 a 1,000 UDIS, más o menos 7,780 pesos, se eliminan después de 4 años.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante reportó los créditos con un atraso, o desde la última vez que actualizó a Buró de Crédito información sobre ellos. (Imagen: El Contribuyente) Los datos de los créditos con adeudos mayores a 1,000 UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando:

Sean menores a 400,000 UDIS, más o menos 3 millones 112,000 pesos.

El crédito no se encuentre en proceso judicial.

No sé haya cometido algún fraude en los créditos.

Estos plazos para borrar la información han sido establecidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y por las Reglas Generales emitidas por el Banco de México (Banxico). Las personas que tienen retrasos o incumplimientos, no tienen que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio. Si se ponen al corriente, esto se reflejará en su historial crediticio y mostrará que están cumpliendo con sus pagos.