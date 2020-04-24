A través de llamadas telefónicas se le da seguimiento a las personas adultas mayores que viven solos en la Ciudad de México, ademásde otros apoyos como kits médicos y despensa. Diariamente, los 250 servidores públicos del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) realizan llamadas telefónicas a personas de la tercera edad. En total, se han hecho 62 mil 430 llamadas y un promedio de 65 visitas diarias a domicilio a esta población vulnerable. De esta manera, se brinda atención especial a los 5 mil 459 adultos mayores de 68 años que viven solos y sin familiares dentro de la capital. Así lo informó la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo: “En el caso de que soliciten algún tipo de medicamentos, se les lleva a su casa, siempre cumpliendo con todos los protocolos y dos veces a la semana se les da seguimiento telefónico. La intención es que se mantengan en casa, no contagiar y no contagiarse”. Esto se realiza como parte de las acciones que, desde el 19 de marzo, se están tomando para proteger a la población por el gobierno de la Ciudad de México por medio del INED. Estos apoyos no sólo tienen que ver con llamadas telefónicas; también contemplan:

servicios médicos

medicamentos gratuitos

paquete alimentario (en los próximos días)

ayuda para realizar diversos trámites pendientes

Según datos del propio INED, hasta el viernes 17 de abril, de los 5 mil 459 adultos mayores identificados, mil 526 han solicitado algún tipo de apoyo de medicamentos, mismo que se ha entregado a 527 personas. https://twitter.com/GobCDMX/status/1252296274331697159

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube