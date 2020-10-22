El SAT puede enviar una invitación para que el contribuyente aclare las discrepancias generadas por las deducciones sin CFDI. Los contribuyentes tienen derecho a aplicar algunas deducciones no corr...

El SAT puede enviar una invitación para que el contribuyente aclare las discrepancias generadas por las deducciones sin CFDI. Los contribuyentes tienen derecho a aplicar algunas deducciones no correspondidas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), o que tienen comprobantes de otros ejercicios fiscales. Pero los pagadores de impuestos deben tener cuidado al aplicar dichas deducciones, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede presumir una discrepancia fiscal. Esto al detectar que las deducciones de la declaración anual no coincide con la suma de los CFDI. En el programa de debate y análisis La llave maestra, del Colegio Fiscal de México (CFM), especialistas recientemente explicaron que en estos casos la autoridad puede enviar una invitación para que el contribuyente aclare su situación fiscal.

Deducciones sin CFDI

Durante el programa, Roberto Cabrera, especialista en impuestos, expuso algunas deducciones sin CFDI o con CFDI de otro ejercicio:

La pérdida cambiaria. En este caso el contribuyente no tiene CFDI, pero sí tiene derecho a la deducción.

Las inversiones de activo fijo tangible o intangible. En este caso el contribuyente podría deducir una inversión a cinco años. El CFDI se emitiría en el año uno, y del año dos al cinco no se emitirían comprobantes, pero sí se tiene derecho a la deducción.

El ajuste anual por inflación. En este caso el contribuyente tampoco tiene CFDI, pero sí tiene derecho a la deducción.

Emisión del CFDI y pago en distinta fecha. En este caso, si el contribuyente contrata el servicio de una persona física y le dan el CFDI en diciembre, pero paga en febrero, sería deducible en febrero. [Ley del ISR 27, fracción VIII].

Anticipo de gastos. En este caso, si el contribuyente paga una prima de seguros en parcialidades mensuales tiene derecho a deducir cada parcialidad, pero si la aseguradora al final decidiera emitir un comprobante por el total, entonces no coincidiría el tema de la emisión del comprobante con las deducciones. [Ley del ISR 27, fracción XVIII].

Importaciones. Este caso abarca un menor número de empresas, pero puede representar el mayor importe a nivel país. Porque China no emite un CFDI con el timbrado del SAT, y los gastos que lleguen a hacer los contribuyentes importadores podrían no tener comprobantes fiscales mexicanos, con lo cual no coincidiría la emisión de los CFDI contra las deducciones.

Recomendaciones para las deducciones

En el programa también participó Humberto Espinosa, maestro en Derecho Fiscal, quien expuso las siguientes recomendaciones para las deducciones fiscales sin CFDI o con CFDI de otros ejercicios:

Lo primero sería identificar el origen de la deducción, para saber si su efecto incidió en varios ejercicios fiscales.

En el caso de las deducciones que no tienen CFDI, llevar un control en carpetas de ese tipo de operaciones, para documentarlas en la medida de lo posible y no tener una contingencia en caso de requerimiento.

Independientemente del concepto que traiga la invitación o requerimiento del SAT, se debe desahogar lo antes posible. Aunque se presuma que las invitaciones son masivas, lo mejor es aclarar la situación, sino la autoridad o sus sistema sigue etiquetando al contribuyente y puede verse en una situación de riesgo, y las afectaciones económicas pueden ser sustanciales.

Contestar o hacer las aclaraciones mediante los canales de comunicación institucionales, que son los establecidos en la ley.

Puedes ver la sesión online sobre las deducciones fiscales sin CFDI aquí / Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2020.

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