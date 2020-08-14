Te decimos cómo activar tu Buzón IMSS paso a paso y qué datos y archivos debes tener a la mano. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció hace algunas semanas el lanzamiento de la herramienta Buzón IMSS que servirá como canal de comunicación entre el organismo y el patrón. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el IMSS puede usar el buzón para notificaciones, citatorios, emplazamientos; solicitar informes o documentación, así como emitir resoluciones a través de medios de comunicación electrónica. Todo esto siempre y cuando los contribuyentes manifiesten previamente aceptar el uso del buzón. Entre los beneficios de esta herramienta se encuentran los siguientes:
- Disponible las 24 horas los 365 días del año.
- Es un canal eficiente de comunicación, para el envío de información con fines de difusión y para la entrega de documentos.
- Facilita la consulta de los documentos digitales que recibas del instituto.
- Podrás acceder a un repositorio único para los asuntos y trámites de tu empresa.
- Tendrás la certeza de recibir documentos válidos.
El 9 de julio 2020 fueron publicados los lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS en el Diario Oficial de la Federación, que entraron en vigor el 3 de agosto.
Cómo dar de alta el Buzón IMSS paso a paso
Hay tres requisitos principales para darse de alta:
- Estar registrado como patrón en el IMSS y tener un Registro Patronal.
- Tener una e.firma vigente.
- Solicitar el registro en la plataforma Buzón IMSS. Para este punto, deberás hacer la manifestación de conformidad con que el Instituto haga, a través del Buzón IMSS, avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa, emplazamientos, requerimientos o solicitudes de informes o documentación; entre otros, así como la transmisión de documentos digitales.
Con estos requisitos cumplidos, podemos ver paso a paso cómo dar de alta el Buzón IMSS.
- Entrar en este enlace y dar clic en “Ingresa a Buzón IMSS”.
- Esto te redireccionará a una página donde tendrás que introducir tu RFC y e.firma. Después, da clic en "Validar".
- Después de esto tendrás que introducir tus medios de contacto; es decir, correo electrónico y número telefónico. Al introducirlos, hay que dar clic en "Guardar" y luego "Aceptar".
- Después de esto aparecerá un mensaje con el número de folio y fecha de la operación. A partir de este momento iniciará un plazo de 24 horas para que recibas un correo electrónico para validar tu información de contacto.
- Tendrás 72 horas para validar tus medios de comunicación.
- Cuando llegue el correo, simplemente debes dar clic en el enlace.
- Al dar clic, serás redirigido a otra página. Esto es solamente para indicar que el procedo de registro de medio de contacto terminó.
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