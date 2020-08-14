Te decimos cómo activar tu Buzón IMSS paso a paso y qué datos y archivos debes tener a la mano. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció hace algunas semanas el lanzamiento de la herr...

Te decimos cómo activar tu Buzón IMSS paso a paso y qué datos y archivos debes tener a la mano. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció hace algunas semanas el lanzamiento de la herramienta Buzón IMSS que servirá como canal de comunicación entre el organismo y el patrón. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el IMSS puede usar el buzón para notificaciones, citatorios, emplazamientos; solicitar informes o documentación, así como emitir resoluciones a través de medios de comunicación electrónica. Todo esto siempre y cuando los contribuyentes manifiesten previamente aceptar el uso del buzón. Entre los beneficios de esta herramienta se encuentran los siguientes:

Disponible las 24 horas los 365 días del año.

Es un canal eficiente de comunicación, para el envío de información con fines de difusión y para la entrega de documentos.

Facilita la consulta de los documentos digitales que recibas del instituto.

Podrás acceder a un repositorio único para los asuntos y trámites de tu empresa.

Tendrás la certeza de recibir documentos válidos.

El 9 de julio 2020 fueron publicados los lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS en el Diario Oficial de la Federación, que entraron en vigor el 3 de agosto.

Cómo dar de alta el Buzón IMSS paso a paso

Hay tres requisitos principales para darse de alta:

Estar registrado como patrón en el IMSS y tener un Registro Patronal.

Tener una e.firma vigente.

Solicitar el registro en la plataforma Buzón IMSS. Para este punto, deberás hacer la manifestación de conformidad con que el Instituto haga, a través del Buzón IMSS, avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones de cualquier acto o resolución administrativa, emplazamientos, requerimientos o solicitudes de informes o documentación; entre otros, así como la transmisión de documentos digitales.

Con estos requisitos cumplidos, podemos ver paso a paso cómo dar de alta el Buzón IMSS.

Entrar en este enlace y dar clic en “Ingresa a Buzón IMSS”. Esto te redireccionará a una página donde tendrás que introducir tu RFC y e.firma. Después, da clic en "Validar". Después de esto tendrás que introducir tus medios de contacto; es decir, correo electrónico y número telefónico. Al introducirlos, hay que dar clic en "Guardar" y luego "Aceptar". Después de esto aparecerá un mensaje con el número de folio y fecha de la operación. A partir de este momento iniciará un plazo de 24 horas para que recibas un correo electrónico para validar tu información de contacto. Tendrás 72 horas para validar tus medios de comunicación. Cuando llegue el correo, simplemente debes dar clic en el enlace. Al dar clic, serás redirigido a otra página. Esto es solamente para indicar que el procedo de registro de medio de contacto terminó.

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