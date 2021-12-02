Solamente el 20% de las empresas ha apoyado a los empleados con pagos de luz e internet para realizar home office. A finales de 2020 se aprobaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) par...

Solamente el 20% de las empresas ha apoyado a los empleados con pagos de luz e internet para realizar home office. A finales de 2020 se aprobaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) pararegularizar el home office o trabajo desde casa. Un aspecto importante de la reforma son las nuevas obligaciones de los patrones hacia los trabajadores que utilizan esta modalidad laboral, tales como **proporcionar los medios, recursos y herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones, así como cubrir los gastos que deriven de la jornada laboral,**según el artículo 330-E. Sin embargo, como señala Reforma, solamente una de cada cinco empresas da apoyos económicos a sus trabajadores en home office. En entrevista para ese medio, Julieta Manzano, líder comercial de Mercer México, explicó que la mayoría de las empresas está definiendo qué trabajadores quedarán bajo este esquema de tiempo completo, y quiénes se quedarán en un esquema híbrido. Sin esta separación, las empresas no podrán definir los apoyos económicos necesarios, de acuerdo con la especialista.

Trabajadores lo prefieren

Todo parece indicar que las empresas tendrán que definir rápidamente los apoyos, ya que la mayoría de los trabajadores prefieren el home office. De acuerdo con información de la firma Metrics, el 80% de los trabajadores prefiere laborar desde casa. Sin embargo, los empleados señalaron obstáculos importantes como la mala calidad de los servicios de internet. La misma investigación encontró que el 63% de las empresas planea mantener un esquema de trabajo a distancia en el futuro. Sin embargo, estos datos contrastan frente a los encontrados por un análisis de SherlockHR. De acuerdo con este estudio, el 60% de las empresas quiere regresar a un esquema presencial de tiempo completo, mientras que solamente el 5% planea ofrecer home office a tiempo completo. Con información de El Economista, Expansión y Reforma https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/solo-1-de-cada-5-empresas-da-apoyo-por-teletrabajo/ar2306689?\_\_rval=1 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-privilegiaran-el-trabajo-presencial-solo-5-dejara-home-office-permanente-20211109-0094.html https://expansion.mx/carrera/2021/11/24/8-de-cada-10-mexicanos-prefieren-el-home-office

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