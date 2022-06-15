La Modalidad 40 ofrece la posibilidad de incrementar el salario base de cotización y alcanzar una pensión de hasta 25 salarios mínimos. La "Modalidad 40" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para pensionados aumentará hasta 10.8 por ciento a partir del próximo año. A través de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40, el IMSS ofrece la posibilidad de incrementar el salario base de cotización y alcanzar una pensión de hasta 25 salarios mínimos, es decir, un poco más de 50 mil pesos.

Así será el aumento

Tras las modificaciones a la Ley del Seguro Social que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, la Modalidad 40 percibirá el aumento de la siguiente manera: La cuota mensual total que se paga este año pasará de 10.075 por ciento del salario base de cotización de los trabajadores a 11.166 por ciento en 2023, un incremento de 1.09 puntos porcentuales que seguirá año con año hasta llegar a 18.8 por ciento en el 2030. En entrevista con Reforma, Gloria Arellano, del despacho Sánchez Arellano, explicó que la reforma de diciembre de 2020 fijó incrementos en las contribuciones de los empleadores a partir de 2023 en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, por lo que las cuotasse incrementarán en las mismas proporciones. Por su parte, Gerardo Chavarría, gerente de Metodología y Asesoría Comercial en Sura México, dijo al diario que el alza en costos podría hacer que quienes se inscriban en ese esquema opten por un menor salario base de cotización y no por el nivel máximo posible. De acuerdo con el decreto del gobierno federal, la reforma de pensiones que entró en vigor el año pasado reduce a 1,000 el número de semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión, en lugar de 1,250 semanas que solicitaba la ley anterior. Asimismo, se incrementa la aportación patronal, el Estado únicamente aportará para el ahorro para el retiro si el salario del trabajador es menor a 4 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se elimina el monto único de pensión garantizada, para quedar en un rango mínimo de $ 2,622 y máximo $ 8,241 mensuales.

Advierten desincentivación

Arellano dijo a Reforma que, ante los aumentos, de 10.8 por ciento el próximo año y de hasta 86.6 por ciento en el 2030, en las cuotas que se pagan en la llamada Modalidad 40, las personas podrían empezar a inscribirse en este esquema con menores salarios. La especialista consideró que los incrementos en las cuotas que empezarán en el 2023 elevan sólo el costo, pero no el beneficio de ese esquema. "Estos cambios desincentivan la Modalidad 40, creo que con estos cambios le va a costar más a los trabajadores en relación con el beneficio que van a tener", sostuvo en entrevista con el medio.