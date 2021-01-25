De acuerdo con algunos especialistas, las cartas invitación del SAT pasarán a ser el inicio de un acto de fiscalización en 2021. Este año entraron en vigor cambios al artículo 33 del Código Fiscal ...

De acuerdo con algunos especialistas, las cartas invitación del SAT pasarán a ser el inicio de un acto de fiscalización en 2021. Este año entraron en vigor cambios al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que habla sobre la asistencia que las autoridades fiscales proporcionan a los contribuyentes. El primero de estos cambios dice que las autoridades deben dar a conocer parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasa efectiva del ISR según el sector o industria al que pertenece el contribuyente. El fisco también podrá implementar un programa de cumplimiento voluntario. Con él, informará a los contribuyentes por el Buzón Tributario si detecta que se alejan de los parámetros mencionados. Esto no se considerará como el inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación. Otro cambio importante en este artículo es que el fisco podrá enviar a los contribuyentes la siguiente información para promover la presentación de declaraciones:

Propuestas de pago.

Declaraciones prellenadas.

Comunicados para promover el cumplimento de sus obligaciones fiscales.

Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.

Para algunos especialistas, los cambios implican que las cartas invitación del SAT, que en años anteriores solamente exhortaban al contribuyente a corregir su situación fiscal, se convertirán en el inicio de un acto de fiscalización. En entrevista con El Financiero, Catalina Mandujano, abogada de Thompson & Knight, explicó que antes del cambio, las cartas invitación no estaban reguladas. Ahora, al ser parte del CFF, se formaliza la figura, que normalmente se utilizaba como el preámbulo para la cancelación de sellos y otros actos de fiscalización.

Servirán para presionar a contribuyentes

En entrevista con Reforma, Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCP), explicó que el SAT mandará el grado de pago de impuestos de cada sector; con esto, presionarán al contribuyente para que cumpla. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que el uso de cartas invitación y otros comunicados sirve para aumentar la recaudación al presionar a los contribuyentes. El problema, según el fiscalista, es que hay riesgo de que la autoridad caiga en el hostigamiento. En entrevista con El Financiero, Barrera explicó que las cartas invitación pueden llevar a una cancelación de los sellos digitales. Si esto llega a pasar, el contribuyente ya no podrá facturar, lo que lo pondría en una situación complicada. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/son-cartas-invitacion-as-bajo-la-manga-del-sat

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