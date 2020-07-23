Aunque las mayores organizaciones patronales apoyan la reforma a las pensiones, algunos la ven como un nuevo impuesto para empresarios. En la conferencia mañanera de ayer, Arturo Herrera, secretari...

Aunque las mayores organizaciones patronales apoyan la reforma a las pensiones, algunos la ven como un nuevo impuesto para empresarios. En la conferencia mañanera de ayer, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó un proyecto de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Actualmente, las pensiones se alimentan de tres fuentes: aportaciones de los trabajadores, de los patrones y del gobierno federal a través del ISSSTE y el IMSS. Con el nuevo sistema, las tres fuentes quedarán así:

No se modificarán las aportaciones de los trabajadores.

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortarán de mil 250 semanas a solo 750.

Se elevarán las aportaciones de los patrones. Ahora, pasarán de 5.15% a 13.87% de forma paulatina.

Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente.

Las comisiones cobradas por las Afore se irán reduciendo de forma gradual, esto hará que los costos sigan estándares internacionales, que en el 2020 fue menor a 1%.

Al final, todo esto aumentará la aportación total entre 6.5% y 15%, de acuerdo con Herrera.

"Nuevo impuesto para empresarios"

Como podemos ver, uno de los pilares de esta reforma es la aportación de los patrones. Con el aumento de 5.15% a 13.87%, algunos creen que esto limitará el crecimiento de los salarios; por otro lado, algunos lo ven como un "nuevo impuesto para empresarios".

En primer lugar, están los que opinan que afectará los salarios. En entrevista con El Financiero, Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs, dijo que la medida podría afectar la rentabilidad de las empresas. Esto porque se elevaría el costo de contratar más personal. Así, puede que algunos patrones opten por disminuir los salarios de sus trabajadores para mitigar el costo de las aportaciones.

En este sentido, Carlos González, economista en jefe de Monex, dijo en entrevista con el mismo medio que el gobierno federal debería implementar estímulos fiscales para pequeñas y medianas empresas.

En entrevista con El Universal, Héctor Villareal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que, aunque son los empresarios quienes aumentarán sus aportaciones, puede que al final, el precio final lo paguen los trabajadores. Según el especialista, la reforma llevará a menores salarios u otro ajustes que afecten a los trabajadores.

Algunos especialistas, como Félix Boni, director general de la calificadora HR Ratings, opinan que el aumento de costos podría llevara un incremento en la informalidad. Así, algunos empresarios preferirían no contratar personal para evitarse las aportaciones.

Por ahora, empresarios apoyan el nuevo plan

Ayer, representantes del sector empresarial celebraron la reforma. Carlos Salazar, director del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que la reforma al sistema pensionario es un hecho histórico que beneficiará las condiciones de vida de más de 20 millones de mexicanos para tener una jubilación digna.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mediante un comunicado de prensa mencionó que celebran el consenso de trabajadores, gobierno y patrones, para reformar el sistema pensionario de México, el cual procura el futuro de los trabajadores a tener acceso a un retiro digno. Explicó que “en el sector empresarial estamos convencidos de que uno de los principales patrimonios que tienen los trabajadores es su fondo de ahorro para el retiro, por ello la importancia de que lo fortalezcamos y lo cuidemos, todos”. Con información de El Financiero y El Universal.

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