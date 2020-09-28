Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021, se propone modificar los párrafos primero y segundo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal en la Miscelánea Fiscal para 2021 está relacionado con la notificación personal. El ejecutivo federal indicó que uno de los agravios más recurrentes en las impugnaciones por actuaciones de la autoridad fiscal, corresponde al procedimiento de notificación personal. Incluso, los tribunales han determinado diversas irregularidades recurrentes, que derivan en sentencias que determinan la nulidad de las resoluciones. Por eso, como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021, se propone modificar los párrafos primero y segundo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación (CFF), para reflejar en el procedimiento de la notificación personal, los aspectos contenidos en los diversos criterios que han dictado los tribunales. Asimismo, se faculta al notificador para que utilice herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de dicha diligencia, las cuales quedarán protegidas por el secreto fiscal. Con las modificaciones, parte de la redacción del artículo quedará de la siguiente manera: “En caso de que en el domicilio no se encuentre alguna persona con quien pueda llevarse a cabo la diligencia o quien se encuentre se niegue a recibir el citatorio, éste se fijará en el acceso principal de dicho lugar y de ello, el notificador levantará una constancia y, en su caso, podrá utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de dicha diligencia, las cuales quedarán protegidas en términos del artículo 69 de este Código”.

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