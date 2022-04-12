Se aproxima el verano y con él reaparecen numerosos empleos relacionados con el sector de la hostelería. Es por este motivo, que te aconsejamos que si aún no lo tienes, te lances lo antes posible a...

Se aproxima el verano y con él reaparecen numerosos empleos relacionados con el sector de la hostelería. Es por este motivo, que te aconsejamos que si aún no lo tienes, te lances lo antes posible a conseguir un certificado de manipulador de alimentos que garantice tu capacitaciòn para ocupar uno de estos puestos en restauración u hostelería.

¿Cómo obtener el carnet de manipulador?

Como sabes muy bien, la finalidad del título de manipulador de alimentos, es asegurar que se cumplen las correctas medidas de higiene en los alimentos, garantizando la completa seguridad a la hora de consumirlos. Según la Ley, obtener la certificación adecuada que acredite que conocemos todos los procesos, puede realizarse a través de algún curso de manipulador de alimentos impartido tanto en la misma empresa donde se va a desempeñar el trabajo, como en centros privados de formación. Cabe señalar, que la vía más sencilla para renovarlo es la telemática, con la que solo necesitarás como aliados un dispositivo móvil y un buena conexión a internet. En cuanto a la duración del mismo, comentarte que suele ser de unas 10 horas aproximadamente, aunque es preciso destacar que resulta necesario actualizar los conocimientos cada cierto tiempo.

¿Cuándo caduca el carnet de manipulador?

Su caducidad depende fundamentalmente de si ha habido un cambio importante o no en la normativa vigente. Aunque generalmente, puede afirmarse que en líneas generales el período de renovación se estima que es cada cuatro años. No obstante, dependiendo del sector en cuestión el plazo puede variar:

Cada 5 años, cuando se trata de manipulación en huertas, pescaderías, carnicerías, etc.

cuando se trata de manipulación en huertas, pescaderías, carnicerías, etc. Cada 1 o 2 años, para hoteles y comedores escolares.

para hoteles y comedores escolares. Entre 4 y 5 años , para cafeterías, restaurantes, heladerías, bares y demás empresas del sector de la restauración.

, para cafeterías, restaurantes, heladerías, bares y demás empresas del sector de la restauración. Cada 2 años, en industrias de envasado y preparación de embutidos y quesos.

Cómo y dónde renovarlo

Ciertamente, renovar el carnet de manipulador de alimentos es prácticamente lo mismo que obtenerlo de nuevo. Antes de nada, te diremos que debes tener especial cuidado en asegurarte de la fiabilidad del centro que lo expide. Desde aquí te recomendamos que solicites el asesoramiento de un experto equipo de profesionales como los que encontrarás en Coformación, una empresa legal, consolidada y con garantías, con la que siempre tendrás la certeza y tranquilidad de la validez de tu título de cara a una posible inspección de trabajo y con la que disfrutarás de todas las ventajas que ofrece la formación online:

Sin desplazamientos, con total comodidad, ahorrando en tiempo y en molestas colas de espera en la parada del autobús.

con total comodidad, ahorrando en tiempo y en molestas colas de espera en la parada del autobús. Total comodidad. Podrás formarte cómodamente, en pijamita, desde tu mullidito sofá.

Podrás formarte cómodamente, en pijamita, desde tu mullidito sofá. A tu ritmo. Permite seguir un ritmo de aprendizaje propio, adaptado a cada circunstancia.

Permite seguir un ritmo de aprendizaje propio, adaptado a cada circunstancia. Disponibilidad geográfica. Derribando fronteras, estudiarás desde cualquier rinconcito del planeta.

Derribando fronteras, estudiarás desde cualquier rinconcito del planeta. Flexibilidad en los horarios. Para que puedas conciliar los estudios con la familia y con el trabajo. ¡Todo es posible!

¡Y por si no fuera suficiente!

Los certificados de la formación son 100% legales y emitidos por academias de formación españolas. 2. No es necesario pagar hasta no haber completado el curso. 3. El acceso al material formativo es gratuito y sin necesidad de registro previo. 4. Además disfrutarás de un eficaz y eficiente soporte telefónico en todo momento, en castellano y de 9 a 21 horas, ininterrumpidas de lunes a viernes. 5. Asimismo, es posible solicitar el envío del certificado / carnet a casa, aunque para que no pierdas comba, podrás disponer en el momento -(independientemente del día o la hora que sea) de una copia en PDF lista para imprimir y presentar, si lo precisas.

En cuanto al precio

Decirte que debes desconfiar de academias que ofrezcan el carnet gratis, puesto que es habitual que estas academias (a veces ni siquiera lo son) aparezcan y desaparezcan, con lo que el curso carecería de valor.Por otra parte, aunque el SEPE y el INEM facilitan la realización de este tipo de cursos, no hay que perder de vista que cuentan con algunos inconvenientes como el tiempo de espera para que esos cursos se lleven a práctica, superar el proceso de selección y una vez superado éste, trasladarse al centro de estudios.Así pues, lo ideal es optar por buscar una empresa confiable como Coformación, con una amplia trayectoria en el sector, que te brinde flexibilidad y sobre todo que te ayude a obtener todos los conocimientos necesarios para tu futuro trabajo en relación a la alimentación, apoyándote con su temario, cuyo contenido, elaborado según la actual normativa, está formado por una serie de lecciones que te ofrecen toda la información necesaria para una correcta formación en seguridad alimentaria. ¡Y Todo ello, con una relación calidad-precio muy interesante para tu bolsillo! Para terminar, solo resta recordarte que la validez del carnet de manipulador de alimentos se extiende a todos los países integrantes de la Unión Europea (UE).