Siguen las discusiones sobre RFC, límites para deducir donativos, RESICO y criminalización de contadores. Ayer la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios...

Siguen las discusiones sobre RFC, límites para deducir donativos, RESICO y criminalización de contadores. Ayer la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2022, por lo que pasó al pleno de San Lázaro. El acuerdo de los diputados fue mandar las reservas de las diferentes bancadas al pleno, para que sean discutidas y, en su caso, aprobadas. Durante la madrugada de hoy, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal de 2022, con 260 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 218 en contra del PAN, PRI, MC y PRD. Como señala El Financiero, los diputados de oposición registraron más de 350 reservas para su discusión en lo particular para el día de hoy. Aunque no se incluyen impuestos nuevos ni aumentos de los actuales, varias medidas de la Miscelánea afectarán a los contribuyentes, de acuerdo con la oposición.

Los problemas principales

Desde hace unas semanas, los legisladores han llamado la atención sobre algunos problemas en la Miscelánea Fiscal:

Como señala Reforma, todas estas reservas de los legisladores de oposición serán discutidas hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Además, se espera que se vote sobre la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación.

RFC para mayores de edad

En este rubro es importante señalar que se hizo un cambio para aclarar que los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no deberán presentar declaraciones y así podrán evitar sanciones. Sin embargo, varios diputados siguen sin estar de acuerdo con la medida. Por ejemplo, Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, señaló que esta modificación podría llevar a una simulación de la ampliación de contribuyentes. Opiniones similares fueron presentadas por Jorge Romero del PAN y por Blanca Alcalá, del PRI. Por el otro lado, Aleida Alavez, de Morena, dijo que la medida protegerá a los jóvenes del crimen organizado y de que sean víctimas de robo de identidad para operaciones ilícitas. Con información de Reforma, El Economista y El Financiero https://www.reforma.com/impone-morena-sus-cuentas-para-2022/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/19/miscelanea-fiscal-pasa-en-lo-general/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/RFC-obligatorio-y-tope-a-donativos-prenden-la-discusion-en-San-Lazaro-20211019-0006.html

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