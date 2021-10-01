Aunque la Prueba Piloto del IMSS dará acceso a seguridad social, el colectivo Ni un Repartidor Menos señala que no habrá muchos beneficios para los repartidores. Ayer el Instituto Mexicano del Segu...

Aunque la Prueba Piloto del IMSS dará acceso a seguridad social, el colectivo Ni un Repartidor Menos señala que no habrá muchos beneficios para los repartidores. Ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos Beat, DiDi, Rappi y Uber convenios para promover la participación de conductores y repartidores en la Prueba Piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. https://twitter.com/Tu\_IMSS/status/1443591365275762688?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443591365275762688%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2Fnacional%2F2021%2F9%2F30%2Frepartidores-de-uber-rappi-beat-didi-podran-inscribirse-al-imss-273058.html Como señala el IMSS, con la Prueba piloto los conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social (Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales) y podrán registrar a sus beneficiarios legales. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, a partir de una aportación menor a 40 pesos diarios pueden gozar de todos los privilegios de la seguridad social.

Repartidores no están de acuerdo

Como señala El Financiero, algunos repartidores creen que este convenio es una mentira que no traerá los beneficios que dice. En entrevista con ese medio, Saúl Gómez, vocero de Ni un Repartidor Menos, explicó que no se trata de un esquema tripartida donde trabajadores, empresas y gobierno paguen partes de las cuotas. En este caso, las empresas no deben pagar nada. Además, dijo que este esquema ya existía desde hace tiempo. https://twitter.com/repartidorr/status/1443704706220630020 El esquema establece que los trabajadores pagarán una cuota según sus ingresos. Por ejemplo si ganan 5 mil pesos al mes, pagarán 1,382 al IMSS; si ganan 10 mil al mes, pagarán 2,245 al IMSS. https://twitter.com/repartidorr/status/1443621445301673988 Gómez recordó que el próximo 3 de noviembre habrá un paro internacional por parte de organizaciones y asociaciones de repartidores. Con información de El Financiero y Proceso https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/30/repartidores-ven-maroma-en-proyecto-del-imss-con-uber-didi-y-rappi/ https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/30/repartidores-de-uber-rappi-beat-didi-podran-inscribirse-al-imss-273058.html

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