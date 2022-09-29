Una iniciativa de ley propone un plazo máximo de 15 días para que SAT otorgue citas a todos los contribuyentes. Hiram Hernández, diputado del PRI, acusó que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) venden citas hasta 10 mil pesos y advirtió que hay una presunta red de corrupción dentro del órgano recaudador. "No hay citas y de hecho, actualmente, el tiempo de espera es en promedio de tres meses o hasta el año que viene, la situación anterior, de acuerdo con denuncias ciudadanas, es provocada debido a una presunta red de corrupción de funcionarios del SAT", explicó durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados para profundizar sobre el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo y el Paquete Económico 2023. Asimismo indicó que el monto de venta de las citas presenciales es distinto en cada estado del país. En Ciudad Juárez va de los 500 a los mil pesos, mientras que en la Ciudad de México puede ser de hasta 10 mil pesos, de acuerdo con el diputado. Como reportamos, en octubre pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos, los cuales están procesados y en investigación. Esto se debe a posibles actos de corrupción desde las oficinas y las áreas de tecnología de la dependencia. En junio de este año, El Universalreportó la venta de citas a través de redes sociales para la realización de trámites en el SAT, y los precios oscilaban entre 200 y hasta los 2,000 pesos.

Proponen plazo máximo para otorgar citas

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aún se requiere del apoyo de la autoridad para ampliar el número de citas y facilitar a los contribuyentes el proceso del cumplimiento adecuado de sus obligaciones, ya sea de forma electrónica o presencial. Frente a la escasez de citas, el diputado informó que este martes presentó una iniciativa de Ley para reformar el Código Fiscal con el fin de que sea obligatorio que el SAT otorgue citas a todos los contribuyentes en un plazo máximo de 15 días posteriores a la fecha en que las soliciten en el portal. Además, habría multas que van desde los 19 mil hasta los 38 mil pesos en caso de incumplimiento por parte de funcionarios del fisco.