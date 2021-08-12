Aunque todavía no es obligatorio, las empresas de servicios especializados ya se ven afectadas por no estar en el REPSE. Las empresas prestadoras de servicios especializados que todavía no han conseguido su registro en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) ya están perdiendo contratos. Con la prórroga, las empresas deben contar con el registro para el 1 de septiembre. Sin embargo, cerca de 30 mil empresas ya lo tienen, y parece que los clientes prefieren a las que ya cumplieron. En entrevista con Reforma, Javier Zepeda, director general de la Consultora BIOS, explicó que algunas empresas están cancelando contratos con prestadoras de servicios especializados que no cuentan con el registro. En entrevista con el mismo medio, Germán de la Garza, socio en Deloitte, dijo que hay casos donde las empresas piden que todos los prestadores de servicio estén en el REPSE, aunque esto no es necesario en varios casos. Por último, parece que muchas empresas están listas para terminar contratos con prestadores de servicio que no consigan el registro para el 1 de septiembre. Así, la empresa que contrate los servicios se puede evitar problemas con la autoridad.

Ya se ve el reacomodo del mercado

Recientemente informamos que las empresas de subcontratación especializada que ya cumplieron los requisitos legales tienen varias opciones para ofrecer sus servicios. Actualmente estas empresas ofrecen sus servicios en áreas como salud, logística, ingeniería, administración, tecnología, atención al cliente, marketing y muchas más. El rotativo también señala que empresas de subcontratación como ManpowerGroup, Adecco o PAE pueden aprovechar la reforma para ofrecer talento mejor preparado. En entrevista con El Economista, Jorge Pérez Izquierdo, CEO de PAE, explicó que la reforma trajo consigo un reacomodo del mercado. Así, las empresas grandes y establecidas como ManpowerGroup, Adecco o PAE ya cuentan con las especializaciones y trámites necesarios para operar; sin embargo, las nuevas empresas que cumplan con los requisitos también tienen la oportunidad en entrar al mercado. Con información de Reforma y El Economista https://reforma.com/dN4syr/pierden-contratos-por-falta-de-registro/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Subcontratacion-especializada-un-nuevo-mercado-que-entra-de-lleno-en-septiembre-20210809-0055.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.