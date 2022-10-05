A través de la oficina virtual, los contribuyentes pueden realizar cambio de domicilio fiscal, corrección de nombre, obtención de contraseña, entre otros trámites.

A través de la oficina virtual, los contribuyentes pueden realizar cambio de domicilio fiscal, corrección de nombre, obtención de contraseña, entre otros trámites.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la implementación de la Oficina Virtual. Se trata una herramienta que atiende las necesidades de los contribuyentes al momento de tener que realizar un trámite, la cual también busca evitar aglomeraciones en las oficinas físicas.

A través de su cuenta de twitter, el fisco mexicano detalló que dicha aplicación auxilia a los usuarios para podre realizar sus obligaciones fiscales de forma rápida. Los siguientes trámites se pueden consultar en la página:

Cambio de domicilio fiscal

Corrección de nombre

Corrección o incorporación de CURP

Entrega de datos fiscales

Obtención de contraseña

Orientación fiscal y orientación para personas físicas con ingresos a través de apps

Contabilidad de arrendamiento

Información para el RIF

Regulación de obligación

Actualizaciones y servicios del RFC y atención de requerimientos

https://twitter.com/SATMX/status/1575501148123168768

Anteriormente todos esos trámites se realizaban de forma presencial. En caso de solicitar una cita, tendrá la opción de ingresar a la fila virtual, de tal forma que el mismo sistema le hará llegar una notificación al correo que haya proporcionado cuando haya un lugar disponible.

Por el momento, para ser atendido presencialmente es necesario obtener una cita previa, misma que también se puede solicitar en la Oficina virtual del órgano recaudador.

Para poder ingresar al portal se tendrá que utilizar alguno de los siguientes navegadores para que la señal no se interrumpa: Firefox 30.0, Safari 6.1 o Google Chrome 27.0. En caso de realizarlo desde algún smartphone requerirá de una conexión a internet estable o servicio de datos móviles, acompañado de un sistema operativo Android 4.0 o iOS7 en adelante.

Se estima que el tiempo de espera para obtener una cita presencial en oficinas del SAT en 2022 puede llegar hasta los seis meses, lo que puede afectar de gran manera a contribuyentes que requieren agilizar trámites. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado, ya que es obligatoria para diversos procesos que va desde emitir facturas hasta para la presentación de la declaración anual, en su caso, la declaración complementaria.