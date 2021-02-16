Durante 2020, la Procuraduría se enfocó en los acuerdos conclusivos como alternativa a los juicios. Durante 2020, los esfuerzos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) logr...

Durante 2020, la Procuraduría se enfocó en los acuerdos conclusivos como alternativa a los juicios. Durante 2020, los esfuerzos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) lograron muy buenos resultados en recaudación. Al cierre del año, el fisco recaudó 496 mil 217 millones de pesos por auditorías. Esto representa un aumento de 106% frente a 2019; además, es el monto más alto registrado por este concepto. Por otro lado, la recaudación por multas aumentó en más de 180% en el año. Sin embargo, debido a la intervención de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el SAT no recaudó 100 mil millones de pesos adicionales. Durante el año pasado, la Prodecon desvirtuó actos de fiscalización que hubieran significado el pago indebido para los contribuyentes en todo el país.

Enfocarse en acuerdos conclusivos

En entrevista con Reforma, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, explicó que en 2020, el presupuesto de la institución bajó dramáticamente. Por esto, la estrategia fue enfocarse en acuerdos conclusivos; básicamente, se trata un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. A finales del año pasado, la Prodecon anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. En enero, dio a conocer que superó la meta a través de convenios con 2,098 contribuyentes. De acuerdo con el funcionario, la Prodecon se enfocó en los acuerdos para mantener una posibilidad para los contribuyentes frente al recorte de operaciones por la falta de presupuesto.

Otra situación que afectó a los contribuyentes el año pasado fue la falta de juicios fiscales. Al cierre del año, solamente se registraron 11 mil 871 juicios. Esto representa una caída de 50% rente a 2019.

Esta es otra razón por la cual la Prodecon se enfocó en acuerdos conclusivos. Sin esta herramienta, los contribuyentes se hubieran enfrentando a largos tiempos de espera en las resoluciones; además, hubieran tenido que pagar actualizaciones y recargos.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/le-ganan-al-sat-100-mil-mdp/gr/

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