Contrario a lo que se había considerado en semanas pasadas, la iniciativa no plantea la eliminación del outsourcing, sino que plantea implementar nuevas medidas regulatorias En la conferencia mañan...

Contrario a lo que se había considerado en semanas pasadas, la iniciativa no plantea la eliminación del outsourcing, sino que plantea implementar nuevas medidas regulatorias En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente, Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma al outsourcing o subcontratación. Contrario a lo que se había considerado en semanas pasadas, no se plantea su eliminación, sino la implementación de nuevas medidas regulatorias para evitar que se use como parte de un esquema para evadir impuestos y el pago de la obligaciones patronales. No obstante, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo.

La iniciativa de reforma al #outsourcing que anunció hoy el Presidente @lopezobrador_ junto a @LuisaAlcalde de la @STPS_mx, traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso con el sector privado. Se acordó expresamente con el @cceoficialmx y no cumplen. pic.twitter.com/SsRU8oabsy — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) November 12, 2020

En entrevista con El Contribuyente, previa a la firma de la iniciativa, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) se pronunció a favor de regular a las empresas que usan el outsourcing de forma ilegal, pero reconoció como un error la tentativa de desaparecerlo.

Aseguró que para combatir el outsourcing ilegal, la autoridad necesita actuar en forma de “pinza”: simultáneamente haciendo más restrictiva la legislación e incrementando los actos de fiscalización. “Habría que hacer una revisión, primero de los preceptos legales en los que se apoyan estas empresas y por otro también de las inspecciones. Debe ser una pinza”, argumentó. Según la exposición de la secretaria del Trabjo y Previsión Social (STPS), en la conferencia mañanera, la iniciativa pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. Para ello se valdrán de tres ejes:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Además, la reforma incluye multas más severas para las empresas que no cumplan, a las que se procesará por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que deduzcan impuestos.

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