La falta de recursos también se presenta como un factor que limita la toma de vacaciones, señala la iniciativa de ley presentada En la Cámara de Diputados federal hay una propuesta que busca incrementar la prima vacacional de los trabajadores durante sus periodos de descanso a un 50% de sus salarios, en contraste con el 25% actual. La diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, del Partido Acción Nacional, presentó esta iniciativa que tiene como objetivo modificar el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. “En México la legislación laboral establece que los trabajadores que han prestado sus servicios por más de un año tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas, el cual se incrementa de forma gradual. Estas vacaciones se consideran como un período de descanso remunerado y obligatorio, con el fin de promover la relajación y el tiempo en familia. Además, forman parte de las prestaciones garantizadas por la ley para asegurar condiciones laborales justas”, señala la exposición de motivos. La legisladora menciona también la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que introdujo las 'Vacaciones Dignas'. “Estas reformas se centraron en estimular la productividad y reducir los riesgos psicosociales. Sin embargo, a pesar de que se permiten las vacaciones remuneradas, muchos trabajadores optan por no tomarlas debido a preocupaciones relacionadas con la eficiencia laboral y la salud mental”, expone. La falta de recursos también se presenta como un factor que limita la toma de vacaciones, y se cita una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) que revela que la mitad de los mexicanos no pueden viajar debido a problemas económicos. En el año 2023, se observa una disminución en los viajes debido a las dificultades económicas derivadas de la situación económica. La propuesta discute el panorama salarial en México, donde se subraya que un porcentaje significativo de trabajadores recibe sueldos modestos. Además, la inflación y el aumento de precios han disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores. Se enfatiza la división entre las diferentes clases sociales, desde los que ganan el salario mínimo hasta los de mayores ingresos, destacando que un 40% de los trabajadores mexicanos reciben una prima vacacional modesta. En este contexto, la iniciativa busca elevar la prima vacacional al 50% de los salarios, en contraste con el 25% actual. El propósito de este cambio es incentivar el descanso y mejorar la salud mental y el bienestar de los trabajadores, considerando las dificultades económicas que muchos enfrentan. Para lograr este objetivo, la propuesta afectaría los artículos 80 y 80 Bis de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo nuevas regulaciones y la obligación para los empleadores de efectuar el pago de la prima vacacional al inicio del periodo correspondiente. La aprobación de esta propuesta en sus términos originales conllevaría su entrada en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.