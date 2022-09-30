Si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio El Buró de Crédito es una empresa que administra...

Si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio de personas y empresas. Dicho historial crediticio muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidas y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. Lo anterior se debe a que una persona o empresa que deja de pagar un crédito tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos o financiamientos. En ese caso, lo que uno desea es que lo eliminen del Buró de Crédito. La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos, dependiendo del monto del adeudo que se mantenga.

Elimina tu historial crediticio negativo

Pero si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio. Si el deudor se pone al corriente, esto se reflejará en su historial crediticio y mostrará que está cumpliendo con sus pagos.

¿A quién le tengo que pagar lo que debo para que me borren de Buró de Crédito?

De acuerdo con información del Buró de Crédito, para que el deudor se ponga al corriente debe acudir directamente con la institución que otorgó el crédito. Esto lo debe hacer para efectuar el pago del adeudo y así regularizarse. En este caso, la empresa o banco reportará mensualmente al Buró de Crédito el comportamiento de pago y la nueva situación del crédito, y esta información se reflejará en el reporte de crédito especial.