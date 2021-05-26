Las propuestas se enfocan en la informalidad y el acceso a seguridad social, salud y educación. En marzo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. La funcionaria adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese mes, también empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. Esta semana en entrevista con Radio Fórmula, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que la reforma podría entrar en vigor en 2022. Para que esto pase, debe ser aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso en septiembre.

Iniciativa privada quiere ser parte de la reforma fiscal

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que presentará sus propuestas para la reforma fiscal. Durante un encuentro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Salazar dijo que la reforma debe enfocarse en combatir la informalidad. Actualmente hay 56 millones de personas en edad de trabajar, pero solamente 20 millones tienen un trabajo formal. De acuerdo con el empresario, la informalidad representa el 25% de la economía. Por esto, una reforma fiscal debe contar con estímulos e incentivos que ayuden a que los trabajadores y empresas se formalicen. Salazar también habló de la idea de crear una cédula de identidad parecida al social security de Estados Unidos. Básicamente, esto contiene información sobre los productos que consume un contribuyente, sus créditos, sus ingresos, etc. Con esto, según el empresario, será más fácil combatir la informalidad.

Organizaciones civiles también tienen propuestas

Por su parte, Diego Vázquez, director de investigación de Oxfam México, presentó esta semana el informe “La vacuna contra la desigualdad”. El informe fue elaborado por Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), Fundar y el Centro de Análisis e Investigación A.C. El estudio encontró que durante 2020, 2.1 millones de personas salieron del mercado laboral y que hasta 11 millones podrían caer en la pobreza. A esto hay que sumarle que el año pasado el presupuesto para salud bajó 5 mil millones de pesos. Por esto, el CIEP ha dicho que una opción para aumentar el presupuesto de salud sería implementar un impuesto a la riqueza de 3.5% para personas con más de 10 mil 476 millones de pesos. También se proponen impuestos a las herencias y donaciones entre familiares, con lo que se espera recaudar hasta 30 mil millones de pesos al año. Por último, se propone que todos los estados del país cobren el impuesto predial correctamente. Con esto, se podrían recaudar hasta 378 mil millones de pesos. Con información de Reforma, Excélsior y La Jornada https://www.reforma.com/prepara-ip-propuestas-para-reforma-fiscal/gr/ https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-reforma-fiscal-para-superar-costo-de-pandemia-propuesta-organizaciones-civiles https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/politica/reforma-fiscal-paliaria-carencias-pos-covid/

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