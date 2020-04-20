El apoyo económico originalmente era de 2 mil 641 pesos mensuales. Sin embargo ahora sólo será de mil 500 pesos mensuales, durante 3 meses. El gobierno de la Ciudad de México ofrece un seguro de de...

El apoyo económico originalmente era de 2 mil 641 pesos mensuales. Sin embargo ahora sólo será de mil 500 pesos mensuales, durante 3 meses. El gobierno de la Ciudad de México ofrece un seguro de desempleo para los trabajadores que no cuenten con trabajo. Este programa tiene como objetivo proporcionar un incentivo económico, y ayudar a la reinserción laboral de las personas a través de capacitaciones y acceso a una bolsa de trabajo. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que debido a que la Jornada Nacional de Sana Distancia se alargó hasta el 30 de mayo, se modificaron los siguientes aspectos del seguro de desempleo:

Se destinarán 100 millones de pesos adicionales a lo 500 millones con los que ya contaba.

El apoyo económico originalmente era de 2 mil 641 pesos mensuales. Sin embargo ahora será de mil 500 pesos mensuales, durante 3 meses.

Lo anterior con la finalidad de poder beneficiar alrededor de 68 mil personas que han perdido su empleo. https://twitter.com/Claudiashein/status/1250861247299375104 Por su parte, la titular de laSecretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la CDMX, Soledad Aragón Martínez, justificó la disminución, con el argumento de que la intención es ampliar la cobertura del seguro de desempleo. Añadió que de las 30 mil solicitudes hechas mediante la plataforma del seguro de desempleo, hasta la fecha solo 10 mil lograron concluir el trámite. Sin embargo, dijo que solicitudes se elevarán debido a la emergencia sanitaria actual que estamos viviendo.

Los requisitos para el seguro de desempleo son:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 18 años y 67 años.

Haber perdido el empleo involuntariamente después del 1 de enero 2018.

Estar activo en la búsqueda de empleo en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional del Empleo.

Contar con al menos 6 meses laborando en una empresa formal con domicilio en la CDMX.

Contar con una cuenta en Llave CDMX. Puedes realizar tu cuenta aquí.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Documento que acredite el periodo laborado.

Qué es el ingreso contingente

Soledad Aragón Martínez, agregó que se implementará otro programa llamado ingreso contingente, el cual beneficiara a las personas trabajadoras del sector informal que están registradas en el padrón de la STyFE. Comentó que el total de personas registradas vigentes es de 3 mil 183 y mil más que se encuentran en proceso. Estas personas podrán beneficiarse con un pago de mil 500 pesos en una sola exhibición, que podrán cobrar mediante una línea de captura en cualquier institución bancaria Añadió que para este programa se destinarán 6 millones 396 mil pesos, por lo que el total de beneficiados serán de 4 mil 264 personas pertenecientes al padrón de la STyFE. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/sat-corrige-fallas-en-devoluciones/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México

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