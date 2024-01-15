Para agendar una cita presencial, los contribuyentes pueden hacerlo a través del sitio web citas.prodecon.gob.mx o visitando las oficinas centrales o las delegaciones en los estados La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que a partir del 1 de febrero de 2024, todas sus atenciones presenciales serán con previa cita. De acuerdo con la Prodecon, lo anterior lo hará para brindar una atención más personalizada, eficiente y de calidad.

¿Cómo funciona la asesoría de Prodecon?

En el servicio de asesoría integral de la Prodecon está enfocada en abordar y resolver problemáticas relacionadas con actos de autoridades fiscales federales. Este servicio busca proporcionar alternativas de solución y clarificar el alcance jurídico de cada caso. El asesoramiento es brindado por un servidor público especializado, quien se encarga de atender y resolver dudas en el momento, salvo situaciones que requieran un análisis más detenido o cuando la cantidad de documentación presentada lo amerite. En estos casos, se recopila información adicional para un análisis más completo y se remite el caso, según sea necesario, a la unidad administrativa correspondiente de la Procuraduría. Los contribuyentes pueden acceder a este servicio a nivel nacional a través de diversos canales, incluyendo atención presencial mediante citas previas, asesoría remota personalizada, atención telefónica, comunicación escrita, correo electrónico, aplicación móvil, redes sociales y Chat en línea. Para agendar una cita presencial, los contribuyentes pueden hacerlo a través del sitio web citas.prodecon.gob.mx o visitando las oficinas centrales de la Prodecon en la Ciudad de México. La atención presencial también está disponible en las delegaciones de la Procuraduría en diferentes puntos del país. La asesoría remota personalizada se coordina mediante citas previas en el mismo sitio web, y los contribuyentes reciben un enlace por correo electrónico para conectarse en el horario de atención establecido. El servicio telefónico está disponible en la Ciudad de México al 12 05 9000 y a través de una línea gratuita al 800 611 0190, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para aquellos que deseen contactar una delegación específica, los números se encuentran disponibles en el sitio web de la Prodecon. Los contribuyentes pueden presentar sus planteamientos por escrito, ya sea en las oficinas centrales o delegaciones, a través de correo postal o certificado, adjuntando la documentación relevante para su análisis. Adicionalmente, se ofrece la opción de contacto por correo electrónico a través de la dirección [email protected] o enviando la problemática directamente a la delegación correspondiente. También la Prodecon facilita el acceso a sus servicios a través de una aplicación móvil gratuita disponible para dispositivos Android, así como un servicio de Chat en línea en tiempo real, disponible en la página web www.prodecon.gob.mx, con atención continua de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. El acceso al Chat solo requiere información básica del contribuyente.

¿Qué es la Prodecon?

La Prodecon es un organismo público descentralizado, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla distintos servicios a los contribuyentes. Entre los servicios que ofrece, se encuentra la orientación, asesoría, consulta, representación y defensa legal, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. Además, promueve acuerdos conclusivos como un medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surjan entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. De igual manera Prodecon entre otras atribuciones sustantivas, fomenta la cultura contributiva, realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias.