Desde abril de 2023, los contribuyentes en México tienen la obligación de utilizar la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Pero en el caso del CFDI de nómina, se aplazó la obligación de los patrones de utilizar el CFDI 4.0, con el complemento de nómina versión 1.2 revisión C , hasta el 1 de julio de 2023. De acuerdo con la columna Capitanes de Reforma, publicada el 26 de junio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, decidió ampliar el periodo del CFDI 4.0 de nómina, con el objetivo de dar espacio a la transición. Reforma indica que el segmento de nómina es especialmente importante, porque al cierre de marzo se registraron 48 millones 661 mil contribuyentes por sueldos y salarios, que representaron el 78 por ciento del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales. Esos datos sugieren la gran cantidad de trabajo que requiere el cambio y justifican que se cuente con un periodo de transición. Los principales cambios que contiene la nueva versión del CFDI de nómina, es que debe incluir el código postal del domicilio y régimen bajo el cual tributa el contribuyente, para lo cual los empleadores ya debieron pedir a sus colaboradores su Constancia de Situación Fiscal. De acuerdo con el SAT, al 3 de abril pasado se registró un avance de 62 por ciento en la emisión de factura electrónica de nómina en su versión 4.0.

Con información de Reforma.