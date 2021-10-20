Aunque el nuevo RESICO ofrecerá varias facilidades para el ISR, será uno de los pilares de la recaudación de IVA, de acuerdo con especialistas. En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), que forma parte del Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda estimó que percibirá aproximadamente 7 billones 88 mil 250 millones de pesos por ingresos en 2022. La meta de ingresos de la dependencia para 2022 es superior a la del 2021. Por ingresos tributarios se espera recaudar 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año. A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se estima recaudar 2 billones 73 mil 493 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2022, mientras que la estimación para 2021 fue de un billón 908 mil 813 millones de pesos. En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se calculan ingresos por un billón 213 mil 777 millones de pesos, 234 mil 831 millones más que lo esperado en 2021.

Facilidades en ISR, pero no en IVA

Con la entrada en vigor del régimen propuesto, se prevé la simplificación del pago de impuestos y de la administración para las personas físicas y morales de menores ingresos. El principal beneficio del nuevo esquema de tributación para las personas físicas, será la causación del ISR en un régimen simplificado de cálculo, sobre ingresos brutos, sin deducciones y con una tasa progresiva máxima de 2.5%, el cual puede ser muy conveniente para muchos contribuyentes. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el cálculo de ISR será sumamente sencillo en el RESICO, porque sólo se multiplicará la tasa del impuesto por el total de ingresos cobrados en el periodo. Sin embargo, el artículo indica que para el caso del IVA el procedimiento no sufrirá modificaciones. Por eso, los contribuyentes que tributen en el nuevo régimen deberán determinar el IVA calculando el impuesto causado y el acreditable, con la obligación de cumplir los requisitos para tales efectos, como se hace actualmente. El artículo señala que lo anterior implica que los requisitos formales establecidos en la Ley del IVA deberán continuar cumpliéndose para la determinación del impuesto. Los principales requisitos son los relativos al acreditamiento del impuesto, porque su requisito primordial es que el impuesto pagado corresponda a conceptos que son deducibles para efectos del ISR. Esto implica, entre otras cosas, conservar los comprobantes fiscales de los gastos, realizar los pagos mediante los medios de pago autorizados, realizar retenciones y enteros de impuesto, llevar contabilidad, etcétera.

RESICO aumentará recaudación de IVA

Como señala Reforma, algunos especialistas creen que la creación del RESICO servirá como motor para impulsar la recaudación de IVA. En entrevista con ese medio, Gilberto Treviño Cárdenas, socio del despacho Práctica Legal y Fiscal, explicó que el RESICO será la primera fuente para elevar la recaudación del impuesto. Así, las bajas tasas de ISR sirven como anzuelo para atraer a los contribuyentes. Treviño también señaló que el RESICO elimina algunos beneficios al IVA que sí se otorgan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). El especialista explicó que los contribuyentes del RIF no facturan IVA en sus ventas al público en general; sin embargo, sí deberán hacerlo bajo el nuevo régimen. Con información de Reforma y Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/16318 https://www.reforma.com/lanza-sat-anzuelo-para-catapultar-iva/gr/

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