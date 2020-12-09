Las devoluciones a los ganadores se llevarán a cabo a más tardar el 24 de diciembre. Como reportamos hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya seleccionó a los 300 mil ganadores del sorteo fiscal del Buen Fin 2020 mediante un dispositivo automatizado. Ya puedes consultar si ganaste, independientemente de si participaste con tu negocio o como consumidor. En cualquiera de los dos casos el proceso es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entrar al micrositio del SAT destinado a este fin a través de la siguiente liga. Una vez ahí, si eres un consumidor y quisieras saber si alguna de tus compras resultó premiada, debes seleccionas la opción “Tarjeta participante por compra”. Si, por el contrario, participaste con tu negocio, selecciona la opción “RFC de comercio registrado”. Posteriormente, introduce la información necesaria (el número de la tarjeta con la que hiciste compras durante el Buen Fin 2020 o el RFC de tu empresa). Adicionalmente, deberás introducir el captcha y hacer clic en el botón enviar. El SAT seleccionó a los ganadores únicamente dentro del grupo de consumidores que hicieron compras en negocios registrados y con tarjetas de crédito o débito participantes. Las compras mínimas tenían que ser de 250 pesos. Las devoluciones a los ganadores se llevarán a cabo a más tardar el 24 de diciembre.

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