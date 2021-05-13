El Tribunal General de la UE determinó que Amazon no tendrá que pagar 250 millones de euros en Luxemburgo. El Tribunal General de la Unión Europea avaló las exenciones fiscales que Amazon recibió d...

El Tribunal General de la UE determinó que Amazon no tendrá que pagar 250 millones de euros en Luxemburgo. El Tribunal General de la Unión Europea avaló las exenciones fiscales que Amazon recibió de Luxemburgo por 250 millones de euros. Antes de este fallo, la Comisión Europea había sentenciado que las exenciones fiscales otorgadas por Luxemburgo eran una ayuda estatal indebida, por lo que la empresa debía pagar los impuestos atrasados. Sin embargo, el Tribunal General determinó que no se dio ninguna ventaja indebida a Amazon. Al final, de acuerdo con el Tribunal, no se pudo comprobar que se otorgara una reducción indebida de la carga fiscal de la empresa. Como reporta El Economista, Amazon ha conseguido miles de millones de euros en beneficios durante la pandemia tan solo en Europa. Además, sus declaraciones fiscales demuestran que la empresa no ha pagado impuestos, por lo que se necesitan reformas fiscales contra estas prácticas. Con información de El Economista y Uno TV https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Amazon-logra-victoria-ante-la-justicia-europea-por-sus-exenciones-fiscales-en-Luxemburgo-20210512-0036.html https://www.unotv.com/negocios/amazon-logra-victoria-ante-la-justicia-europea-por-exenciones-fiscales-en-luxemburgo/

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