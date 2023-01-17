El ajuste en las tarifas de ISR beneficiará principalmente a los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen de sueldos y salarios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven de base para el cálculo de la tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cada que la inflación supera el 10% desde el último ajuste de las tablas. De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, la inflación acumulada alcanzó un aproximado del 15.31%. La manera en que una persona física del régimen de sueldos y salarios contribuye al fisco federal es con base en las tablas que sirven de base para el cálculo de la tasa efectiva de ISR. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que con el ajuste de las tablas, se cobrarán menos impuestos a los contribuyentes de acuerdo con el nivel de ingresos adquiridos. Además, indicó que el ajuste beneficiará principalmente a los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen de sueldos y salarios. Como ejemplo, Martínez Molina explicó que si una persona gana 30,000 pesos mensuales, en 2022 la autoridad fiscal aplicaba una tasa de ISR de 16.77%, y en 2023 aplicará una tasa de 15.80%. La especialista indicó que si se aplica la tasa de 16.77% a los 30,000 pesos, un trabajador pagaría 5,000 pesos de ISR. Pero si se aplica la nueva tasa de 15.80%, el impuesto a pagar sería de 4,740 pesos. Esto implica una diferencia de 291 pesos. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que no son disminuciones tan relevantes, pero pueden llegar a ser importantes para los contribuyentes.