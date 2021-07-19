De acuerdo con Lockton México, la remuneración flexible podría disminuir el impacto de la reforma al outsourcing. La reforma al outsourcing o subcontratación laboral está impactando a las empresas ...

De acuerdo con Lockton México, la remuneración flexible podría disminuir el impacto de la reforma al outsourcing. La reforma al outsourcing o subcontratación laboral está impactando a las empresas en diversas formas. Por eso, Lockton México y Korn Ferry realizaron un sondeo en el que participaron alrededor de 100 clientes de ambas empresas. De las empresas participantes, 62% tiene más de 500 empleados.

El impacto de la reforma al outsourcing

El objetivo del sondeo fue conocer el impacto de la reforma al outsourcing y las acciones que las empresas están llevando a cabo. De acuerdo con la directora de consultoría de Lockton México, Ana María del Pilar Montes, las compañías están usando la compensación variable y los beneficios para realizar la armonización o controlar los costos incrementales por incorporar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

La remuneración flexible es un esquema eficaz: Lockton México

A través de un comunicado, Lockton México indicó que antes o después de realizar una sustitución patronal, la remuneración flexible es un esquema eficaz que puede ayudar a las empresas a enfrentar los nuevos retos generados por la reforma. Es decir, que el colaborador defina cómo quiere recibir una parte de su remuneración total de acuerdo a sus necesidades actuales y futuras, ya sea en temas patrimoniales, de salud, programas de estilo de vida, herramientas de trabajo, entre otras. Víctor Hernández, socio productor de Lockton México, explicó que en lugar de tratar de eliminar prestaciones para hacer frente al tema de la PTU, las empresas pueden optar por transformar la remuneración por completo, dando la posibilidad a los empleados de elegir cómo quieren recibirla. “Es una tendencia que puede ayudar a mitigar varios de los retos que nos plantea la reforma. Al optar por una visión más integral, tendremos mejores posibilidades de impactar positivamente a los colaboradores y fortalecer nuestra propuesta como empleadores”, expresó.

Los hallazgos más importantes del sondeo

Entre los hallazgos más importantes del sondeo, de Lockton México y Korn Ferry, se encuentran los siguientes:

Empresas que no realizarán sustitución patronal

El 22% de las organizaciones mencionó que no requieren llevar a cabo una sustitución patronal.

Empresas que realizarán sustitución patronal

El 78% requerirán llevar a cabo una sustitución patronal o una reubicación de empleados entre empresas. De este universo:

37% de las empresas llevarán a cabo un cambio de insourcing a la empresa operadora.

21% reubicará al personal en otra razón social por su actividad.

13% realizará la contratación de personal en outsourcing.

5% realizará fusiones entre razones sociales.

Empresas sin armonización del esquema de remuneración

Por otro lado, el 66% establece que no llevará a cabo una armonización del esquema de remuneración actual ante la necesidad de llevar a cabo una sustitución patronal.

Empresas con armonización del esquema de remuneración

Del 34% que establece que sí llevará a cabo una armonización del esquema de remuneración:

1 de cada 3 realizará un análisis a nivel de la remuneración total.

1 de cada 4 considerará la compensación fija más beneficios.

Empresas que llevarán a cabo una fusión entre razones sociales

De las empresas que llevarán a cabo una fusión entre razones sociales, 50% indica que sí realizará una armonización.

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