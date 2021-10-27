De acuerdo con el subsecretario Yorio González, uno de los objetivos del Paquete Económico para 2022 será enfocarse en los contribuyentes que deliberadamente evaden, eluden y defraudan al fisco. El...

De acuerdo con el subsecretario Yorio González, uno de los objetivos del Paquete Económico para 2022 será enfocarse en los contribuyentes que deliberadamente evaden, eluden y defraudan al fisco. El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, del Paquete Económico para 2022, y las envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Funcionarios del Gobierno de México, recientemente explicaron a integrantes de las comisiones de “Hacienda y Crédito Público” y de “Estudios Legislativos Segunda”, del Senado, las propuestas planteadas en dichos documentos.

Objetivos del Paquete Económico para 2022

El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González, indicó que entre lo que se busca con el Paquete Económico 2022, se encuentra lo siguiente:

Consolidar la recuperación económica.

Continuar con la prudencia fiscal.

No incrementar ni crear nuevos impuestos.

Reconocer el esfuerzo que hacen los contribuyentes cumplidos.

Enfocarse en los contribuyentes que deliberadamente evaden, eluden y defraudan al fisco.

Durante su intervención, Yorio González reiteró que el Paquete Económico para 2022 asegura el gasto para la protección social, incrementa los recursos en infraestructura y busca mantener la estabilidad de la deuda.

La economía de México se recuperará en 2022

Refirió que la economía del país se recuperará en su totalidad a más tardar el primer trimestre de 2022 y que México entrará, el próximo año, con una posición financiera que se encuentra dentro de una trayectoria de sostenibilidad fiscal.

La Miscelánea Fiscal fomentará la formalidad

Precisó que la Miscelánea Fiscal incluye reformas para disminuir los costos a las pequeñas y medianas empresas, fomenta la formalidad e incorpora elementos que contribuyen a cerrar brechas sociales históricas y a construir una sociedad y economía más resiliente. Yorio González indicó que el programa incorpora la tasa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de higiene menstrual, medida que tendrá un impacto en la equidad, abonará a reducir la deserción escolar y a facilitar la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. Puedes ver la información que publicó el Senadoaquí/ Fecha de publicación: 22 de octubre de 2021.

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