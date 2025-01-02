El SAT implementará nuevos aranceles a mercancías provenientes de Asia y otros países sin tratados comerciales con México, impactando a minoristas en línea como Shein y Temu.

El SAT implementará nuevos aranceles a mercancías provenientes de Asia y otros países sin tratados comerciales con México, impactando a minoristas en línea como Shein y Temu.

A partir del 1 de enero, los bienes que ingresen al país a través de empresas de mensajería desde naciones sin tratado internacional con México, como China, estarán sujetos a un arancel del 19%, anunció el SAT. Esto incluye plataformas como Shein y Temu, que podrían enfrentar mayores costos operativos.

19% para mercancías de países sin tratado internacional con México, incluidos bienes de bajo valor.

para mercancías de países sin tratado internacional con México, incluidos bienes de bajo valor. 17% para mercancías de Canadá y Estados Unidos bajo el T-MEC, si el valor supera los 50 dólares pero no excede los 117 dólares .

para mercancías de Canadá y Estados Unidos bajo el T-MEC, si el valor supera los pero no excede los . 19% para bienes que excedan un dólar de otros países con tratados internacionales con México.

Medidas para combatir prácticas abusivas y proteger la industria local

El SAT afirmó que esta medida es parte de una estrategia para combatir la evasión fiscal, garantizar la igualdad de condiciones para las empresas mexicanas y proteger empleos en sectores clave.

Además, el incremento de derechos de importación de hasta 35% en productos como ropa, artículos para el hogar y tiendas de campaña, busca frenar la entrada de bienes que compiten deslealmente con la producción nacional.

Impacto en el comercio internacional y programas como IMMEX

Expertos en comercio advierten que estas medidas podrían interrumpir programas como IMMEX, que permite a empresas extranjeras importar bienes libres de impuestos para su fabricación y exportación, afectando cadenas de suministro y costos logísticos.

Con estas decisiones, el Gobierno busca fortalecer la recaudación fiscal y proteger a las empresas nacionales, mientras se perfilan desafíos para los gigantes del comercio electrónico y los minoristas que dependen de importaciones de bajo costo.