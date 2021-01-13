El SAT logró un pequeño aumento en recaudación pese a la pandemia. Recientemente, la Secretaria de Hacienda publicó las cifras preliminares de los ingresos tributarios para 2020. Según el documento...

El SAT logró un pequeño aumento en recaudación pese a la pandemia. Recientemente, la Secretaria de Hacienda publicó las cifras preliminares de los ingresos tributarios para 2020. Según el documento, la recaudación alcanzó 3 billones 336,876 millones de pesos; esto representa un aumento de 0.7% en términos reales frente a 2019. Este fue el comportamiento de los impuestos y otros ingresos durante 2020:

Comercio exterior. La recaudación en aduanas bajó 13.7% frente a 2019. Este fue el rubro más afectado por la pandemia.

IVA. Tuvo una recaudación de 988 mil millones de pesos; es decir, 2.5% más que el año pasado.

ISR. Recaudó 1.7 billones de pesos; es decir, 0.8% más.

IEPS. Recaudó 461 mil millones de pesos; es decir, tuvo una caída de 3.1%.

Las autoridades fiscales han resaltado que esto se logró en el contexto de la pandemia y la crisis económica internacional. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las estrategias de cobro y fiscalización también fueron fundamentales en 2020. Por último, la autoridad dijo que los resultados son suficientes para mantener al gobierno federal sin endeudamiento. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020. En este sentido, faltaron 168,946 millones de pesos. En cuanto a devoluciones, el SAT pagó 620 mil millones de pesos; esto es un aumento de 14 mil millones de pesos frente a 2019.

Estrategias de recaudación

El documento de Hacienda resalta algunas estrategias que el SAT implementó durante 2020 para mantener la recaudación. En primer lugar están los esfuerzos adicionales de recaudación; con esto, el SAT consiguió 492 mil millones de pesos en el año. Por otro lado están el Programa de Cumplimiento de Obligaciones y el Programa de Caídas Recaudatorias. A través de este programa se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes, con lo que el fisco consiguió 89 mil millones de pesos por ingresos adicionales. Aquí puedes revisar el documento de Hacienda. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/tiene-recaudacion-alza-marginal-en-2020/ar2104687 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-ingresos-tributarios-crecieron-0.7-en-el-2020-SAT-20210113-0019.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.