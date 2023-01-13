El SAT explicó que los empleadores podrán realizar, por única ocasión, la solicitud de información para timbrar la nóminaLos empleadores que deseen obtener los datos fiscales de sus trabajadores para timbrar los recibos de nómina con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) podrán solicitarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de su portal. Para pedir información de sus empleados, como el código postal, los patrones deberán ingresar al portal del SAT, seleccionar en el menú superior derecho la pestaña "Contacto", posteriormente "Asistencia por internet" y después la opción "Portal personal Mi portal". Una vez ahí, deberán registrar su RFC, contraseña e iniciar sesión. Después, el contribuyente tendrá que elegir la alternativa "Servicios por internet/Servicio o Solicitudes", y completar el formulario de la solicitud del trámite "Solicitud datos trabajadores", en donde se adjuntará el listado con el total de los RFC a validar. Después de enviarlo, el sistema proporcionará el acuse de recepción con el folio, que servirá para consultar la respuesta. Para consultar la respuesta será necesario ingresar en el "Portal personal Mi Portal" y capturar el número de folio de la solicitud en la opción "Consulta". La respuesta de la solicitud se entregará 10 días hábiles después de la solicitud. El SAT explicó que los empleadores solo podrán realizar la solicitud de datos por única ocasión.

Los problemas con la factura 4.0

El fisco mexicano recordó que con la entrada en vigor de la versión del CFDI 4.0 se establecieron como requisitos para la emisión de facturas contar con nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y código postal del receptor, con el objetivo de combatir la suplantación de identidad. Aunque el CFDI o factura 4.0 están vigentes desde enero de 2022, el SAT ha prorrogado en 3 ocasiones la obligatoriedad de su uso. Los contribuyentes pueden seguir utilizando la versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023. Para conseguir los datos necesarios para timbrar la nómina de sus trabajadores, las empresas comenzaron a pedir la Constancia de Situación Fiscal, lo que originó a mediados del año pasado la saturación de las oficinas del SAT por parte de empleados que buscaban obtener el documento.