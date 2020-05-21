Tanto personas físicas como morales deben gastar más que hace un año solamente para poder pagar sus propios impuestos, según el SAT. El costo de pagar impuestos aumentó hasta 46% en un año, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hay que destacar que esto no se refiere a un aumento en los impuestos. En cambio, toma en cuenta gastos de transporte, viáticos, papelería, copias, internet, honorarios del contador y costo del tiempo del contribuyente, por ejemplo. Es decir, se refiere a los gastos necesarios que los contribuyentes erogan para pagar sus impuestos. En las personas físicas, el costo promedio del pago de impuestos entre marzo de 2019 y marzo de 2020 fue de 14 mil pesos. Esto representa un aumento de 14% frente al mismo periodo de 2018-2019. Para las personas morales, el costo promedio fue de 65 mil pesos durante el mismo periodo. Esto representa un aumento de 46% en un año. Se toma en cuenta, entre otras erogaciones, la contratación de un despacho fiscal. En entrevista con El Heraldo de México, Guillermo Mendieta, integrante de Mendieta y Asociados, explicó que el aumento se debe a una mayor fiscalización del SAT. Estos nuevos procesos llevan a aumentar los precios de los despachos de contadores que asesoran a las empresas.
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