Sí habrá atención personal en las oficinas de la Procuraduría pero bajo ciertas condiciones. Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el Acuerdo General 004/2...

Sí habrá atención personal en las oficinas de la Procuraduría pero bajo ciertas condiciones. Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el Acuerdo General 004/2020. Con este nuevo acuerdo se modifica el 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que la Prodecon realiza en sus oficinas centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la fecha en que el Consejo de Salubridad General determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus (Covid-19). Estos son los puntos más importantes del nuevo acuerdo:

Citas presenciales

Con la finalidad de mitigar la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a partir del cambio del semáforo a color naranja y siempre que el Consejo de Salubridad General no determine el cambio de nivel de alerta a rojo, la Prodecon, tanto en Oficinas Centrales como en sus Delegaciones, brindará atención presencial al público únicamente previa cita o en asuntos urgentes. Las citas presenciales no estarán disponibles en las siguientes Delegaciones:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Zacatecas

Todos los servicios se continuarán brindando a través de estos medios:

Atención telefónica 1205 9000.

Chat en línea en la pagina www.prodecon.gob.mx

Correo electrónico a la dirección [email protected] .

El Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General, Titulares de las Delegaciones y Directores Generales, definirán aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio, urgencia o necesidad, se deba prestar algún servicio de la Procuraduría de manera presencial, siempre cuidando se cumplan todos los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. De igual manera, el Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General y Delegados definirán la reincorporación del personal de forma alternada al centro laboral atendiendo al semáforo de cada entidad, así como los horarios de la jornada laboral.

Regreso a actividades

Se ordena el cierre temporal de unidades de Recepción de documentos, Notificaciones y Archivo, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones. Lo anterior hasta en tanto el semáforo cambie a color amarillo. Antes de eso, todas las actividades de estas unidades se llevarán a cabo mediante correo electrónico. Cuando el nivel de aleta sanitaria alcance el semáforo amarillo, se reanudará la prestación de servicios al público general. Esto solamente en las siguientes Delegaciones:

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Sinaloa

Veracruz

Yucatán

En cambio, para las siguientes delegaciones, todos los servicios continuarán de manera remota; esto sin importar el nivel de alerta:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Zacatecas

El Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General, Directores Generales y Titulares de las Delegaciones ubicadas en las entidades federativas señaladas en el párrafo anterior, definirán aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio, urgencia o necesidad, se deba prestar algún servicio de la Procuraduría de manera presencial, siempre cuidando se cumplan todos los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. Puedes revisar el acuerdo en este enlace.

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