Sí habrá atención personal en las oficinas de la Procuraduría pero bajo ciertas condiciones. Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el Acuerdo General 004/2020. Con este nuevo acuerdo se modifica el 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que la Prodecon realiza en sus oficinas centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la fecha en que el Consejo de Salubridad General determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus (Covid-19). Estos son los puntos más importantes del nuevo acuerdo:
Citas presenciales
Con la finalidad de mitigar la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a partir del cambio del semáforo a color naranja y siempre que el Consejo de Salubridad General no determine el cambio de nivel de alerta a rojo, la Prodecon, tanto en Oficinas Centrales como en sus Delegaciones, brindará atención presencial al público únicamente previa cita o en asuntos urgentes. Las citas presenciales no estarán disponibles en las siguientes Delegaciones:
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Zacatecas
Todos los servicios se continuarán brindando a través de estos medios:
- Atención telefónica 1205 9000.
- Chat en línea en la pagina www.prodecon.gob.mx
- Correo electrónico a la dirección [email protected].
El Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General, Titulares de las Delegaciones y Directores Generales, definirán aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio, urgencia o necesidad, se deba prestar algún servicio de la Procuraduría de manera presencial, siempre cuidando se cumplan todos los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. De igual manera, el Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General y Delegados definirán la reincorporación del personal de forma alternada al centro laboral atendiendo al semáforo de cada entidad, así como los horarios de la jornada laboral.
Regreso a actividades
Se ordena el cierre temporal de unidades de Recepción de documentos, Notificaciones y Archivo, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones. Lo anterior hasta en tanto el semáforo cambie a color amarillo. Antes de eso, todas las actividades de estas unidades se llevarán a cabo mediante correo electrónico. Cuando el nivel de aleta sanitaria alcance el semáforo amarillo, se reanudará la prestación de servicios al público general. Esto solamente en las siguientes Delegaciones:
- Baja California
- Chihuahua
- Coahuila
- Jalisco
- Nuevo León
- Puebla
- Querétaro
- Sinaloa
- Veracruz
- Yucatán
En cambio, para las siguientes delegaciones, todos los servicios continuarán de manera remota; esto sin importar el nivel de alerta:
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Zacatecas
El Titular en funciones de la Procuraduría, Subprocuradores, Secretaria General, Directores Generales y Titulares de las Delegaciones ubicadas en las entidades federativas señaladas en el párrafo anterior, definirán aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio, urgencia o necesidad, se deba prestar algún servicio de la Procuraduría de manera presencial, siempre cuidando se cumplan todos los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. Puedes revisar el acuerdo en este enlace.
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