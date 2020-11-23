¿Cómo cambiarán el ISR, IVA y otros impuestos con la reforma al outsourcing? La reforma al outsourcing propone cambios a las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. De acuerdo con diversos especialistas, la mayor consecuencia de esto será un aumento en la carga fiscal para las empresas y en los gastos laborales. Te decimos los cambios fiscales en la reforma al outsourcing
IVA
- Se plantea la derogación del 6% de retención de IVA del artículo 1-A de esta ley.
- Requisitos nuevos para el acreditamiento de comprobantes de subcontratación:
- Copia simple de la autorización de la Secretaría del Trabajo.
- Copia de la declaración y pago del IVA del periodo correspondiente.
ISR
- Nuevos requisitos para la deducción de la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas:
- Autorización emitida por la Secretaría del Trabajo,
- Comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que hayan proporcionado el servicio.
- Las empresas deberán presentar la declaración de entero de las retenciones de impuestos a los trabajadores.
- Pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y aportaciones al Infonavit.
Código Fiscal de la Federación
- Se añadirá el artículo 15-D donde se definirá fiscalmente la subcontratación.
- Los comprobantes expedidos con motivo de la subcontratación se quedarán sin efectos fiscales.
- Los esquemas que simulen la prestación de servicios especializados serán castigados como defraudación fiscal.
Con información de Dinero en Imagen https://www.dineroenimagen.com/economia/reforma-al-outsourcing-pretende-incrementar-el-isr/128724 TAMBIÉN TE PUPEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/se-aplicara-ieps-a-marihuana-tras-su-legalizacion-arturo-herrera/
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