¿Cómo cambiarán el ISR, IVA y otros impuestos con la reforma al outsourcing? La reforma al outsourcing propone cambios a las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Feder...

¿Cómo cambiarán el ISR, IVA y otros impuestos con la reforma al outsourcing? La reforma al outsourcing propone cambios a las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. De acuerdo con diversos especialistas, la mayor consecuencia de esto será un aumento en la carga fiscal para las empresas y en los gastos laborales. Te decimos los cambios fiscales en la reforma al outsourcing

IVA

Se plantea la derogación del 6% de retención de IVA del artículo 1-A de esta ley.

Requisitos nuevos para el acreditamiento de comprobantes de subcontratación: Copia simple de la autorización de la Secretaría del Trabajo. Copia de la declaración y pago del IVA del periodo correspondiente.



ISR

Nuevos requisitos para la deducción de la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas: Autorización emitida por la Secretaría del Trabajo, Comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que hayan proporcionado el servicio. Las empresas deberán presentar la declaración de entero de las retenciones de impuestos a los trabajadores. Pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y aportaciones al Infonavit.



Código Fiscal de la Federación

Se añadirá el artículo 15-D donde se definirá fiscalmente la subcontratación.

Los comprobantes expedidos con motivo de la subcontratación se quedarán sin efectos fiscales.

Los esquemas que simulen la prestación de servicios especializados serán castigados como defraudación fiscal.

Con información de Dinero en Imagen https://www.dineroenimagen.com/economia/reforma-al-outsourcing-pretende-incrementar-el-isr/128724 TAMBIÉN TE PUPEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/se-aplicara-ieps-a-marihuana-tras-su-legalizacion-arturo-herrera/

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