Este año se añadieron cuatro impuestos ecológicos en Nuevo León, los cuales fueron analizados por la organización Redes Quinto Poder.

Un estudio realizado por la organización Redes Quinto Poder mostró que hay problemáticas en los nuevos impuestos ecológicos de Nuevo León. Este año, se adicionó al Título Segundo de la Ley de Hacienda de Nuevo León el Capítulo Quinto denominado “De los Impuestos Ecológicos”, el cual contiene cuatro impuestos ambientales que fueron analizados por la organización. En su análisis, exponen que la reforma verde no fomenta la internalización de los costos y tampoco incentiva a mejorar los procesos productivos para que tengan un impacto menor. Los gravámenes añadidos son los impuestos por contaminación en la extracción de materiales pétreos, por la emisión de contaminantes a la atmósfera, por la emisión de contaminantes en el agua y el impuesto por la emisión de contaminantes en el subsuelo y/o suelo. Sobre el impuesto por emisiones de contaminantes a la atmósfera, el análisis indica que la base son las emisiones que excedan los límites máximos permitidos, por lo tanto, sólo lo van a tener que pagar aquellas empresas cuyas emisiones sobrepasen la cantidad de emisiones que tienen permitidas. En el caso del impuesto por emisión de contaminación en el agua, se informa que sólo contempla a quienes realicen descargas en corrientes o depósitos de agua naturales, presas o cauces, pero no contempla las descargas de aguas residuales realizadas en el alcantarillado urbano, de acuerdo con Reforma. Además, como reportamos en El Contribuyente, el impuesto por contaminación en la extracción de materiales pétreos, podría afectar el valor de la vivienda en Nuevo León, ya que el nuevo gravamen encareció en 21.8 por ciento el costo de construcción de una vivienda de interés social y en 12.7 por ciento su precio (a 515 mil 502 pesos). Finalmente, otra problemática que puede surgir al momento de fiscalizar a las empresas por el cobro de la contaminación es la posibilidad de promover juicios de amparos. De acuerdo con el estudio realizado por Redes Quinto Poder, las empresas pueden emplear este juicio por considerar que son inconstitucionales, lo cual podría retrasar el cobro de los impuestos y debido a las carencias que contienen estos impuestos, las empresas podrían ganar los juicios de amparo.