Para que puedan cumplir con la obligación de registrarse en el RFC, Hacienda debe dar herramientas a mayores de 18 años que no tienen acceso a internet.

Para que puedan cumplir con la obligación de registrarse en el RFC, Hacienda debe dar herramientas a mayores de 18 años que no tienen acceso a internet.

Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, el Poder Ejecutivo incluyó la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones, y tampoco serán aplicables sanciones, pero se prevé que las autoridades podrán solicitar el RFC para trámites federales. El trámite del RFC se inicia a través del sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que es necesario el acceso a internet. Pero de acuerdo con El Economista, en México 28% de la población no tiene acceso a internet, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2020), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hacienda debe dar herramientas a mayores de 18 años

Por eso, la Secretaría de Hacienda debe de pensar en darle las herramientas a los ciudadanos, para que tengan este tipo de tecnología, comentó al periódico Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP). “Si bien es una obligación del Estado tener los lineamientos, debe dar las facilidades para que el ciudadano cumpla con sus obligaciones fiscales”, señaló.

La obligación para mayores de edad es una forma de fiscalización

El especialista consideró que la nueva obligación es parte de la fiscalización de la autoridad. “El SAT podrá requerir al ciudadano en cuestión, cosa que antes no podía hacer porque no estaba dado de alta en su base de datos. Lo venden como que no tendrás obligaciones fiscales, pero la finalidad es vigilar los ingresos a través de cuentas bancarias”, comentó.

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