Mediante el comunicado de prensa 20/151 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba cancelación de pagos de deuda a 25 países más pobres del mundo Kristalina Georgieva, directora gerente del Fon...

Mediante el comunicado de prensa 20/151 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba cancelación de pagos de deuda a 25 países más pobres del mundo Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió un comunicado de prensa donde expuso que la entidad a su cargo beneficiará a los países más necesitados con la cancelación de los próximos seis meses en pagos de su deuda, con la finalidad de darle un alivio a las economías más pequeñas. Agregó que los países miembros más pobres y vulnerables que serán beneficiados con esta medida, tendrán la oportunidad de canalizar sus recursos hacia las actividades médicas emergentes durante la pandemia causada por el coronavirus. Además, dicho documento expresa que los países miembros recibirán donaciones por parte del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC). Se destinarán 500 millones de dólares por parte de la FFACC del FMI, cuya aportación será financiada por donaciones de diferentes naciones, entre los que destacan Reino Unido, Japón y China.

Los países beneficiados con la medida

Afganistán Benín Burkina Faso Chad Comoras Gambia Guinea Guinea-Bissau Haití Islas Salomón Liberia Madagascar Malawi Malí Mozambique Nepal Níger República Centroafricana República Democrática del Congo Rwanda Santo Tomé y Príncipe Sierra Leona Tayikistán Togo Yemen

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