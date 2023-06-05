En algunas industrias hubo un incremento particularmente significativo, como el sector de hotelería y servicios, informó la secretaria del Trabajo La titular de la Secretaría del Trabajo, María Lui...

En algunas industrias hubo un incremento particularmente significativo, como el sector de hotelería y servicios, informó la secretaria del Trabajo La titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, recientemente informó que la cantidad repartida por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) incrementó en 2023. A través de un breve video en redes sociales, la funcionaria dijo que información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que la cantidad repartida de PTU en 2023 aumentó 17%, con respecto de la repartida en 2022. Del corte que hacen las empresas respecto del reparto de utilidades o PTU, se reportaron las siguientes cantidades:

183,249 millones de pesos repartidos en 2022

214,218 millones de pesos repartidos en 2023.

Alcalde destacó que en algunas industrias hubo un incremento particularmente significativo, como el sector de hotelería y servicios. El número de empresas que repartieron utilidades a los trabajadores también se incrementó, de 153,000 en 2022 a 170,000 en 2023. Puedes ver el vídeo de la titular de la Secretaría del Trabajo aquí / Fecha de publicación: 31 de mayo de 2023.