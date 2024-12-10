Aprende cómo garantizar una inversión segura y funcional en tus proyectos de construcción, a través de equipo ligero en buen estado.

Aprende cómo garantizar una inversión segura y funcional en tus proyectos de construcción, a través de equipo ligero en buen estado.

En el sector de la construcción, equiparse con maquinaria ligera usada es una opción viable para reducir costos sin sacrificar la productividad. Sin embargo, tomar decisiones apresuradas o no contar con la información adecuada puede convertir esa decisión en un problema costoso.

Para hacer una compra segura, es necesario evitar una serie de errores. En este artículo te decimos cómo lograrlo y te compartimos una serie de recomendaciones prácticas, para que puedas hacer inversiones seguras e inteligentes. ¡Toma nota!

Error #1: No realizar una inspección técnica completa

Uno de los descuidos más frecuentes al comprar maquinaria usada es omitir una inspección técnica detallada. La apariencia externa puede ser engañosa; pero incluso un equipo que luce en buen estado podría tener problemas mecánicos ocultos.

¿Cómo evitarlo?

Contratar a un técnico especializado : Un mecánico o ingeniero con experiencia puede identificar desgastes, reparaciones mal hechas o piezas que necesitan reemplazo.

: Un mecánico o ingeniero con experiencia puede identificar desgastes, reparaciones mal hechas o piezas que necesitan reemplazo. Revisar el historial de mantenimiento: Solicitar registros de servicio ayuda a determinar si el equipo ha recibido el cuidado necesario.

Error #2: Ignorar la verificación de documentos de propiedad

Comprar maquinaria sin asegurarse de que los documentos de propiedad estén en regla es otro error importante, ya que esto puede derivar en problemas legales o incluso en la pérdida del equipo si resulta ser robado.

¿Cómo evitarlo?

Solicitar la factura original o título de propiedad : Asegúrate de que la documentación esté a nombre del vendedor, ya sea una persona física o moral.

: Asegúrate de que la documentación esté a nombre del vendedor, ya sea una persona física o moral. Verificar la validez de los documentos: Actualmente, con las facturas electrónicas es más sencillo comprobar la fiabilidad de las facturas de compra de un equipo.

Error # 3: Comprar sin evaluar las necesidades del proyecto

Dejarse llevar por la oferta y adquirir equipos que no se ajusten al tipo de tareas que realiza tu constructora, puede generar ineficiencias operativas o costos innecesarios.

¿Cómo evitarlo?

Definir las especificaciones técnicas requeridas : Considera aspectos como capacidad, peso y tipo de trabajo que realizará la máquina.

: Considera aspectos como capacidad, peso y tipo de trabajo que realizará la máquina. Consultar al equipo técnico de la empresa: Los operadores y supervisores pueden ofrecer información valiosa sobre el tipo de maquinaria que se necesita.

Error # 4: Elegir proveedores poco confiables

Comprar maquinaria usada de vendedores sin experiencia o con reputación dudosa puede hacer que adquieras equipos defectuosos o con problemas legales. Incluso, maquinaria que no recibió el mantenimiento preventivo necesario.

¿Cómo evitarlo?

Investiga la reputación del proveedor : Opta por empresas o distribuidores con trayectoria en la venta de maquinaria usada.

: Opta por empresas o distribuidores con trayectoria en la venta de maquinaria usada. Elige proveedores con los que tienes experiencia : Algunos negocios, dedicados a la renta de maquinaria ligera, como Hemoeco, ofertan equipos con buen margen de vida útil.

: Algunos negocios, dedicados a la renta de maquinaria ligera, como Hemoeco, ofertan equipos con buen margen de vida útil. Solicitar referencias: Si no tienes experiencia previa con la empresa vendedora, pide a otros compradores su experiencia con el proveedor en cuestión.

Error #5. No comprobar la disponibilidad de refacciones

Adquirir maquinaria que utiliza piezas difíciles de conseguir puede incrementar el tiempo y los costos de reparación en el futuro. Además, este hecho puede impactar financieramente a la empresa, al tener equipo parado y tiempos muertos.

¿Cómo evitarlo?

Consultar al fabricante o distribuidor : Verifica que las piezas estén disponibles en tu región, incluso si el mismo proveedor puede venderlas y ofrecer servicio técnico.

: Verifica que las piezas estén disponibles en tu región, incluso si el mismo proveedor puede venderlas y ofrecer servicio técnico. Revisar la compatibilidad con modelos actuales: Opta por equipos cuyas partes sean compatibles con modelos más recientes.

Error #6: Descuidar la prueba de operación

Confiar únicamente en una inspección visual y no probar el equipo en operación es un error común. Sin una prueba funcional, es difícil identificar problemas como pérdida de potencia, ruidos anómalos o fallas hidráulicas que pueden comprometer su funcionamiento en el área de trabajo.

¿Cómo evitarlo?

Exigir una prueba funcional : Opera la máquina en condiciones similares a las del proyecto donde las utilizarás.

: Opera la máquina en condiciones similares a las del proyecto donde las utilizarás. Apoyarte en operadores experimentados: Ellos pueden detectar problemas que pasarían desapercibidos para una persona sin experiencia en maquinaria.

Error #7: No considerar los detalles del transporte y la logística

El costo y la planificación del transporte suelen pasarse por alto al adquirir maquinaria ligera usada. Esto puede generar retrasos y costos adicionales inesperados.

¿Cómo evitarlo?

Calcular el costo de transporte previamente : Considera la distancia, los permisos necesarios y el tipo de transporte requerido.

: Considera la distancia, los permisos necesarios y el tipo de transporte requerido. Coordinar con el proveedor: Algunos vendedores ofrecen servicios de transporte especializado, que podrían ser más económicos y eficientes.

Error #8: Subestimar la importancia de la garantía

Aunque es común que la maquinaria usada no cuente con garantías amplias, adquirir equipos sin ningún tipo de respaldo aumenta los riesgos para el comprador.

¿Cómo evitarlo?

Negociar una garantía básica : Algunos proveedores ofrecen garantías limitadas que cubren ciertos defectos durante un período inicial.

: Algunos proveedores ofrecen garantías limitadas que cubren ciertos defectos durante un período inicial. Establecer un contrato claro: Incluye cláusulas que protejan al comprador en caso de problemas mecánicos de ciertos tipos.

Error #9: Fijarse únicamente en el precio y no en el costo total

Centrarse únicamente en el costo inicial del equipo y no en su costo total de operación puede ser un error costoso. Es importante considerar que un equipo barato, pero ineficiente, o con reparaciones constantes, puede terminar siendo más caro a largo plazo.

¿Cómo evitarlo?

Evaluar el costo total de propiedad (TCO): Incluye costos de operación, mantenimiento, repuestos, almacenamiento y consumo de combustible.

Comparar varias opciones: No te dejes llevar por un precio bajo. Una inversión mayor sí puede darte mejores resultados, pero asegúrate de que el precio esté justificado por el estado y la funcionalidad del equipo.

Error #10: Falta de planificación financiera

Adquirir maquinaria sin tener antes una estrategia financiera clara, puede impactar negativamente el flujo de caja de la empresa.

¿Cómo evitarlo?

Evaluar opciones de financiamiento : Muchos proveedores ofrecen planes de pago flexibles u opciones de pagos a meses sin intereses.

: Muchos proveedores ofrecen planes de pago flexibles u opciones de pagos a meses sin intereses. Establecer un presupuesto realista : Además del precio de compra, considera en tu presupuesto los costos asociados que ya revisamos.

: Además del precio de compra, considera en tu presupuesto los costos asociados que ya revisamos. Contempla el personal operario: En algunos casos, tendrás que invertir en capacitación del personal que usará el equipo o, incluso, contratarlo.

Conclusión

Invertir en maquinaria ligera usada puede ser una estrategia inteligente para optimizar los recursos de una empresa de construcción, siempre que se realice de manera informada y con las precauciones adecuadas:

Los encargados de compras deben priorizar inspecciones técnicas , verificar documentación, evaluar al proveedor y considerar el costo total de propiedad.

, verificar documentación, evaluar al proveedor y considerar el costo total de propiedad. Es recomendable trabajar con distribuidores confiables y con experiencia en el sector para garantizar equipos funcionales y duraderos.

Recuerda que una inversión bien planificada no solo reducirá costos, sino que también contribuirá al éxito de los proyectos de construcción en los que se utilice.