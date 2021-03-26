Ya está disponible el simulador de declaración anual para personas físicas. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un minisitio para la declaración anual 2020 de person...

Ya está disponible el simulador de declaración anual para personas físicas. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un minisitio para la declaración anual 2020 de personas físicas, aunque hay que señalar que esta declaración se podrá presentar a partir de abril próximo. El sitio contiene enlaces directos a otras herramientas del SAT que permiten al contribuyente revisar su declaración y sus deducciones personales.

Además, el SAT también habilitó el simulador de declaración anual para personas físicas. Es importante notar que la información fiscal se incorporará hasta el 1 de abril.

El simulador sirve para revisar e identificar los ingresos, precarga de pagos provisionales y CFDI de las deducciones personales.

Este año, el SAT incorporó algunas novedades en el simulador; en esta versión el contribuyente tendrá un apartado para esquemas reportables.

Para entrar en la herramienta, debes seguir estos pasos:

Selecciona Iniciar Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña. Llena los datos que te solicita la declaración. Firma, en su caso, tu declaración y envíala. Obtén el acuse de recibo de la declaración. Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas.

Puedes encontrar el simulador en este enlace.

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