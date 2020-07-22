A pesar del considerable porcentaje, todavía falta mucho por hacer pues muchas de estas corporaciones tributan en lugares donde no producen sus ganancias con el objetivo de pagar menos. De acuerdo con el documento publicado por la OCDE sobre estadísticas de impuestos corporativos en su segunda edición, las multinacionales locales y extranjeras que operan en México aportan el 34% del total de ingresos que obtiene el gobierno federal por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). En países de América Latina como Chile se aporta más o menos el mismo porcentaje que en México, sin embargo, estos se encuentran muy por debajo de países desarrollados como Estados Unidos (56%), Noruega (55%) o Francia (42%). Los países en donde las multinacionales pagan más impuestos son Irlanda, con el 64% de los ingresos y Luxemburgo, con el 54%. El informe apenas se encuentra en su segunda edición y por primera vez cuenta con información sobre las actividades fiscales y económicas de casi 4 mil grupos de empresas multinacionales que operan en más de cien jurisdicciones del mundo. En este sentido, según Wanda Michelle, economista y asesora de políticas sobre precios de transferencia y BEPS en la OCDE, las estadísticas del informe contienen datos de los reportes país por país, lo que permite entender cómo se distribuyen los beneficios entre los grupos multinacionales. El reporte por país forma parte de las 15 acciones recomendadas para evitar que las multinacionales paguen impuestos en lugares donde no generas sus ganancias, acción conocida como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). En México desde el 31 de diciembre del 2018 es obligatorio entregar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la declaración informativa ligada al proyecto BEPS país por país, destinada a corporativos con ingresos consolidados mayores a los 12 millones de pesos. El informe destaca que en nuestro país recibió 74 reportes país por país de multinacionales de 102 jurisdicciones que emplean a 28 mil personas. Este nuevo informe nos sirve para entender que el ISR de las empresas multinacionales es una fuente importante de recursos fiscales para los gobiernos del mundo, que según los datos de la OCDE representaron para el 2017 el 14.6% de los ingresos totales de las 93 jurisdicciones comparado con el 12.1% del año 2000.

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