De acuerdo con el fisco, estos beneficios se otorgan como un mecanismo para estimular e incrementar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo. De enero a agosto de este año, los estímulos fiscales en las fronteras norte y sur de México costaron 14 por ciento más que el año pasado, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, el fisco reveló que estos beneficios otorgados a contribuyentes para impulsar inversión, fomentar la productividad y crear empleos en ambas regiones y en Chetumal, sumaron 68 mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año. De acuerdo con Reforma, actualmente los estímulos se otorgan mediante una reducción del 50 por ciento a la tasa del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y a través un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Al cierre de julio pasado, 170 mil 151 contribuyentes del norte se vieron beneficiados con esos estímulos, mientras que en el sur fueron 10 mil 942 contribuyentes, según el SAT. Como reportamos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a través del documentoPrecriterios Generales de Política Económica 2023 que, el año pasado, los estímulos fiscales que se otorgaron en la frontera norte del país rebasaron en 162% la renuncia recaudatoria que tenía proyectada el gobierno federal. Los estímulos que se otorgaron por concepto de IVA e ISR representaron un costo al erario de 217,400 millones de pesos, es decir, es el monto que se dejó de recaudar, de acuerdo con El Economista. Asimismo, para la frontera norte se destinaron 88 mil 355 millones de pesos, lo que significó un 10 por ciento más que en 2020. Mientras tanto, en la frontera sur, los estímulos fiscales ascendieron a 3 mil 953 millones de pesos De acuerdo con el fisco, estos beneficios se otorgan como un mecanismo para estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo. El programa de incentivos opera desde 2019 y es aplicable a 43 municipios ubicados a una distancia máxima de 25 kilómetros de la línea fronteriza entre México y EU.