El sitio web en el que se podía validar el código postal relacionado con un RFC, presuntamente con datos del SAT, ya no está disponible luego de haber popularizado Para el Comprobante Fiscal Digit...

El sitio web en el que se podía validar el código postal relacionado con un RFC, presuntamente con datos del SAT, ya no está disponible luego de haber popularizado Para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica versión 4.0, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige como requisito que los nombres y el código postal que se capturen, coincidan exactamente con el nombre plasmado en la Constancia de Situación Fiscal.

Validador del SAT

La autoridad fiscal recientemente actualizó un servicio para validar en línea datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El validador de datos del SAT sirve para revisar si el nombre y el código postal proporcionado es correcto o no. No puede proporcionar los datos correctos, sino solamente validar los que se le proporcionan. Si bien no es una solución completa, tiene alguna utilidad.

"Validador" apócrifo sí funcionaba

Sin embargo, usuarios de redes sociales detectaron en internet un “validador” de datos del RFC en línea que sí arroja tanto el nombre como el código postal asociados a ese registro, supuestamente directamente de la base de datos del SAT, sin embargo, unas horas después de haberse popularizado, el sitio fue dado de baja. "Pues yo sí la usé con 4 trabajadores que no me dejaba timbrar en versión 4.0 y logré corregir uno que el Código Postal de su Constancia no lo validaba el SAT, y no sé por qué motivo en este validador me arrojó otro Código relacionado al RFC del trabajador y con ese si dejó timbrarlo, de igual forma le sugerí al trabajador revisar eso en el SAT", expuso un usuario en la página del fiscalista Mario Beltrán. De acuerdo con Fiscalia, este validador no es del SAT, sino que es de un creador anónimo cuyos datos de dominio de internet están clasificados como privados, y que utiliza una IP dinámica para no ser rastreado con facilidad.

Posibles consecuencias

Fiscalia señala que el proporcionar este tipo de información a terceros resulta en una violación no sólo a las leyes de privacidad y protección de datos, sino los términos de uso de la base de datos de los registros el SAT. Por eso, indica que no debe sorprender a nadie si este servicio es “tumbado” en un momento dado y que, en su caso, la autoridad proceda legalmente contra los responsables. Fiscalia considera que para efectos del contribuyente, lo importante es tener presente que este validador no es de la autoridad, y que, por ende, no se pueden tener garantía de que los datos que arroja sean los correctos.