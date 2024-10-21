Si tienes adeudos fiscales, el SAT te ofrece facilidades de pago que no puedes ignorar. Descubre cómo puedes liquidar tus deudas en hasta 36 mensualidades, con tasas de interés accesibles y la posi...

Si tienes adeudos fiscales, el SAT te ofrece facilidades de pago que no puedes ignorar. Descubre cómo puedes liquidar tus deudas en hasta 36 mensualidades, con tasas de interés accesibles y la posibilidad de reducir multas y recargos al 100%

Si tienes deudas con el SAT, ¡hay buenas noticias! El proceso para ponerte al corriente es más fácil de lo que imaginas. Sólo tienes que seguir estos pasos:

Agenda tu cita: Entra al portal citas.sat.gob.mx, selecciona "Registrar cita" y elige la opción "Adeudos y Multas". Asiste a tu cita: En la fecha y hora programada, acude a la oficina correspondiente. Ahí te informarán sobre tu adeudo y te mostrarán las opciones de pago disponibles para tu caso.

Opciones de pago flexibles

El SAT te permite liquidar tu deuda de dos formas:

Pago en parcialidades : Puedes dividir el pago en hasta 36 meses, con un enganche del 20%. Las tasas de interés dependen del plazo elegido: De 1 a 12 meses: 1.26% De 13 a 24 meses: 1.53% De 25 a 36 meses: 1.82%

: Puedes dividir el pago en hasta 36 meses, con un enganche del 20%. Las tasas de interés dependen del plazo elegido: Pago diferido: Después de un pago inicial del 20%, tienes hasta 12 meses para liquidar el resto en una sola exhibición.

Y eso no es todo. Puedes reducir hasta el 100% de las multas, dependiendo de la antigüedad de tu adeudo. Solo recuerda que debes cumplir con el pago de la parte no reducida dentro del plazo para aprovechar al máximo estos beneficios.

¡Agenda tu cita hoy y ponte al corriente sin complicaciones!