De enero a junio de este año se presentaron en total 11 millones 49 mil 173 declaraciones fiscales por personas físicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento de 2.1% en el número de declaraciones anuales y complementarias en el primer semestre de este año con respecto de igual periodo de 2021. El órgano recaudador informó que en ese lapso recaudaron 2 billones 52 mil millones de pesos, lo que representó un aumento de 2.8%, con respecto a enero-junio de 2021, es decir, casi 96 mil millones de pesos más. Asimismo, el fisco detalló que en los primeros seis meses del año se presentaron en total 11 millones 49 mil 173 declaraciones fiscales por personas físicas, mientras que en el mismo periodo del año anterior sumaron 10 millones 820 mil 669.

En tanto, las empresas que presentaron declaración de impuestos sumaron un millón 96 mil 887, un aumento de 9.95 por ciento, comparado con igual periodo del año pasado.

Aumenta recaudación de ISR

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) presentó un crecimiento de 16.4%, con una recaudación de 1 billón 259 mil 600 millones de pesos, monto superior en 252 mil 900 millones al registrado en el mismo periodo del año pasado, debido a los mejores niveles del empleo y mayores pagos en la declaración anual. El SAT precisó que en el periodo de enero a junio por sueldos y salarios la recaudación ascendió a 522 mil 940 millones de pesos, un incremento de 69 mil 319 millones de pesos, 7.2 por ciento real respecto al mismo periodo de 2021, lo que pudo estar reflejando el impacto en la recaudación por las reformas en materia de subcontratación laboral. La dependencia aseguró que los resultados positivos fueron resultado de la continuidad de las estrategias de cobro y fiscalización, así como de la reactivación económica del país.